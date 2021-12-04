Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 16
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL Röportaj Magazin Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji TÜRKİYE SAĞLIK
BİST
1,910.41
ALTIN
786.58
DOLAR
13.72
STERLİN
18.23
EURO
15.57
Şanlıurfa’da Belediye’den satılık arsalar
Şanlıurfa’da Belediye’den satılık arsalar
Halk otobüsü hatları kiraya verilecek
Halk otobüsü hatları kiraya...
Gaziantep Havalimanı’ndaki ticari alanlarlar kiralanacak
Gaziantep Havalimanı’ndaki ticari alanlarlar...
15 Adet İşçi İstihdam Edilecek 
15 Adet İşçi İstihdam...

Şanlıurfa’da Belediye’den satılık arsalar

Şanlıurfa’da konut ve ticaret alanları ihaleyle satılacak

Meral ÇAKIR
Meral ÇAKIR
04 Aralık 2021 Cumartesi 15:09
0 Okunma
Şanlıurfa’da Belediye’den satılık arsalar

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre;  Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi'ne ait konut ve ticaret alanı nitelikli 18 adet arsa 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a maddesine göre Kapalı Teklif Usulü ve 45. maddesine göre Açık Teklif Usulü ile satılacak.

İhale, 16 Aralık ve 23 Aralık 2021 tarihlerinde Büyükşehir Belediyesi Encümen Salonunda Belediye Encümenince yapılacak. İhale şartnamesi Emlak İstimlâk Daire Başkanlığı Emlak Yönetim Şube Müdürlüğünde görülebilir ve 1000 TL karşılığında aynı adresten temin edilebilir.

Detaylı bilgi için tıklayınız

İLAN.GOV.TR

Anahtar Kelimeler:
ŞanlıurfaBelediyeSatılıkArsalarIhaleYeni ÇağrıKonutTicaret
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Halk otobüsü hatları kiraya verilecek
Halk otobüsü hatları kiraya verilecek
Kamyonetle hafif ticari araç çarpıştı; anne ve 3 çocuğu öldü
Kamyonetle hafif ticari araç çarpıştı; anne ve 3 çocuğu öldü
Ceren Özdemir, ölümünün 2’nci yılında anıldı
Ceren Özdemir, ölümünün 2’nci yılında anıldı
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans