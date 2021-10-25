Şanlıurfa’da 'hayvan barınağı' gerginliği

ŞANLIURFA- Şanlıurda'da , 750 dönümlük alana kurulacak 'Hayvan Rehabilitasyon Merkezi'nin yapılamasına karşı çıkan bölge halkı ile görevliler arasında gerginlik yaşandı. Jandarmanın halkı bölgeden uzaklaştırmasının ardından görevliler keşif yaptı.



Kente 30 kilometre uzaklıktaki 400 haneli Bakımlı Mahallesi'nde Büyükşehir Belediyesi tarafından 'Hayvan Rehabilitasyon Merkezi' yapılması kararı alındı. Mahalleye hayvan barınağı ve rehabilitasyon merkezi yapılacağını öğrenen halk, duruma tepki göstererek iş makineleriyle bölgeye keşfe gelen görevlilere engel oldu. Görevlilerin ihbarıyla olay yerine çok sayıda jandarma, zırhlı araç ve TOMA sevk edildi. Jandarma ekiplerinin halkı uzaklaştırmasının ardından keşif gerçekleşti.



'BARINAK YAPILMASINA KARŞI ÇIKIYORUZ'



Bakımlı Mahalle Muhtarı Hasan Demir, ‘Hayvan Rehabilitasyon Merkezi’nin yerleşim alanlarının dışında yapılması gerektiğini belirterek, şunları söyledi:



"Şanlıurfa eski Büyükşehir Belediye Başkanı Celalettin Güvenç tarafından 750 dönümlük alan bize mera için tahsis edildi. Ardından Büyükşehir Belediyesi bu alanı istimlak etti. Mera olarak kullandığımız bu alana şimdi hayvan barınağını yapmak istiyorlar. Biz de buraya barınak yapılmasına karşı çıkıyoruz. Bizim mahallemizde 400 hane bulunmaktadır. Burada bu barınak yapılırsa salgın hastalık, mikrop ve pis kokudan geçilmez. Bir an önce bu yanlıştan dönülmesini istiyoruz” dedi.