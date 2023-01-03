Sarıkamış şehitlerinin bu yıl kardan heykelleri yapılamayacak

Sarıkamış Harekatı'nda şehit olan binlerce asker; 6, 7 ve 8 Ocak'ta anılacak. Birinci Dünya Savaşı sırasında, 22 Aralık 1914 ve 6 Ocak 1915 arasında zor şartlarda mücadele veren şehitleri anmak için Allahuekber Dağları'nda törenler gerçekleştirilecek. Törende ilgi gören ve Cıbıltepe Kayak Merkezi'nin birinci etap oteller bölgesine yapılan kardan şehit askerlerin heykeli ise bu yıl kuraklık nedeniyle yapılamayacak. Etkinliklerin 107'nci yılında İl Özel İdaresi ekiplerinin topladığı 200 kamyon karla 'Karı yorgan edenler' temalı kardan asker heykelleri yaptıklarını anlatan KAÜ Kazım Karabekir Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu öğretim görevlisi Muhammet Hanifi Zengin, "Erzurum, Bayburt, Muş, Ağrı'daki üniversitelerden gelen heykeltıraş ve öğretim görevlilerinden oluşan 10 kişilik ekip, Cıbıltepe Kayak Merkezi'nin 1'inci etabında 18 yıldır farklı temalarda kardan asker heykelleri yapıyorduk. Bu yıl bölgede kar yağışının olmaması nedeniyle 19'uncu kardan asker heykelini yapamayacağız. Biz ekip olarak hazırdık ama olmadı. Umarım seneye de aynı sıkıntı yaşanmaz ve güzel bir çalışmayla şehitlerimizi yad ederiz" diye konuştu.

'O DUYGUYU HİSSEDEMEYECEĞİZ'

Sarıkamış Kayak Merkezi'ndeki otelin genel müdürü Serkan Tahana ise "Son zamanlarda küresel ısınma ve iklim değişikliği derken Türkiye'nin en çok kar alan bölgesinde bile artık kar yağışı ocak ayının üçü olmasına rağmen çok gecikti. Biz turizmcileri de olumsuz yönde etkiledi. Önceden aralık ayının ilk haftası 1-1,5 metre yağan kar artık ocak ayının ortalarına kadar sarkmış durumda. Her sene ocak ayının ilk haftası Sarıkamış'ta şehitleri anma etkinlikleri oluyor, bu kapsamda şu görmüş olduğunuz bölgede kardan şehitlerimizin heykelini yapıyorduk ama ne yazık ki şu anda öyle bir atmosfer, kar ve kış havası yok. Bu etkinliğin açıkçası geçmiş yıllara göre biraz daha sönük geçeceğini düşünüyorum. Biz tabi yine şehitliğe gideceğiz, yürüyüşümüzü gerçekleştireceğiz ama önceki yıllara göre askerlerimizin donmasına neden olan o karlı ve soğuk havaları bu sene yüreğimizde hissedemeyeceğiz" dedi. (DHA)