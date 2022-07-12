Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 32
az bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL Röportaj Magazin Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji TÜRKİYE SAĞLIK
BİST
2.434,02
ALTIN
968,66
DOLAR
17,40
STERLİN
20,62
EURO
17,43
Demiroğlu Bilim Üniversitesi Öğretim üyesi alacak
Demiroğlu Bilim Üniversitesi Öğretim...
Bahçeşehir Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
Bahçeşehir Üniversitesi Öğretim Üyesi...
Mersin Üniversitesi Araştırma Görevlisi ve Öğretim Görevlisi alacak
Mersin Üniversitesi Araştırma Görevlisi...
Sabancı Üniversitesi Araştırma Görevlisi alacak
Sabancı Üniversitesi Araştırma Görevlisi...

Şarköy sahilinde, 'bayram' yoğunluğu

12 Temmuz 2022 Salı 14:21
Şarköy sahilinde, 'bayram' yoğunluğu

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın turistik ilçesi Şarköy, Kurban Bayramı tatilinde çevre il ve ilçelerden gelen ziyaretçilerin akınına uğradı. İlçenin kışın 50 bin olan nüfusu tatilcilerin gelmesiyle 400 bini geçerken, otel ve pansiyonlarda yer bulamayanlar şezlong üzerinde, çadırlarda ve araçlarında sabahladı.  

Tekirdağ'ın Marmara Denizi kıyısındaki turistik ilçesi Şarköy, 9 günlük bayram tatilinde ziyaretçilerin akınına uğradı.  İlçenin kışın 50 bin olan nüfusu 400 bini geçerken, otel ve pansiyonlarda yer kalmadı. Belediyeden yapılan anonslarla ilçe merkezine araçlarla çıkılmaması istendi. Tatilcilerin kimi denizde serinlerken kimileri de güneşlendi.  Özellikle İstanbul'dan gelen yerli turistlerin ilgi gösterdiği ilçede otel, pansiyon ve kiralık ev bulamayanlar şezlong üzerinde, çadırlarda ve araçlarında geceyi geçirdi.

KAYMAKAM SAHİLDE İNCELEMELERDE BULUNDU

Şarköy Kaymakamı Hakan Kılınçkaya, sahile giderek, incelemelerde bulundu. Tatilcilerin mağdur olmamaları için tüm önlemlerin alındığını belirten Kaymakam Kılınçkaya, kışın yaklaşık 50 bin civarındaki nüfusun tatilcilerin gelmesiyle 10 katına çıktığını belirtti. Kılınçkaya, tatil sonrası dönüş yolunda sürücülerin trafik kurallarına uymaları gerektiğine vurgu yaparken, sevdiklerine acı yaşatmamaları çağrısında bulundu.

'GÜNLERİNİ GÜVEN İÇİNDE GEÇİRMELERİ İÇİN ÇALIŞIYORUZ'

Şarköy Belediye Başkanı Alpay Var da, İstanbul'a yakın olması nedeniyle Şarköy'ün tatilcilerin ilk tercihlerinden olduğunu belirtti. Var, "Şarköy, İstanbul'a yakın olması ve denizinin de temiz olması nedeniyle, çevre illerden gelen vatandaşların ilk tercihi haline geldi. Şarköy ilçemizde sıkıntı olmaması için gerekli tedbirleri aldık. Tatilcilerin günlerini güven içinde geçirmeleri için çalışıyoruz. Yoğunluk nedeniyle otel ve pansiyonlarda yer kalmadı. Bayram yoğunluğu nedeniyle ilçedeki su verilerimiz günlük 100 bin tonu aştı. Bayram tatili 9 gün olması nedeniyle 1 milyon ton su harcaması yapılacağı gibi yine 1 milyon ton atık su hizmeti vermeyi planlıyoruz" dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
şarköy SahiliBayramYoğunluk
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Hafif ticari araç şarampole devrildi: 1 ölü, 4 yaralı
Hafif ticari araç şarampole devrildi: 1 ölü, 4 yaralı
Bodrum'da tekne kazasında Ankaralı iş insanı ve eşi öldü, kızı yaralandı
Bodrum'da tekne kazasında Ankaralı iş insanı ve eşi öldü, kızı yaralandı
Rize'de 'AFAD Acil Mobil'i sadece 900 kişi indirmiş
Rize'de 'AFAD Acil Mobil'i sadece 900 kişi indirmiş
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans