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Satın almak için anlaştığı 8 küçükbaş hayvanı çaldı

BURSA’da kimliği belirsiz kişi, satın almak için anlaştığı Ahmet Güner'e ait 8 küçükbaş hayvanı çaldı. Polis, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
19 Temmuz 2021 Pazartesi 09:29
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Satın almak için anlaştığı 8 küçükbaş hayvanı çaldı

İnegöl ilçesinin kırsal Cerrah Mahallesi’nde Ahmet Güner, 8 küçükbaş kurbanlık hayvanını satmak için kimliği belirsiz kişiyle 12 bin TL’ye anlaştı. Kurbanlıkları Kuran kursu için aldığını ve kursun olduğu bölgede ödemeyi yapacağını söylemesi üzerine hayvanlar, bu kişinin hafif ticari aracına yüklendi. Şüphelinin hayvanları indirecekleri araziye geldiklerini söylemesiyle Güner araçtan indi. Güner’in inmesini fırsat bilen şüpheli, kurbanlıkların içinde bulunduğu araçla kaçtı.

Hayvanları çalınan Ahmet Güner, polise giderek şikayetçi oldu. İhbar üzerine çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen polis, şüphelinin kullandığı araçtaki plakanın çalıntı olduğunu saptadı. Polis, şüpheliyi bulmak için çalışma başlattı.

‘BABAMI İNDİRİP KAÇMIŞ’

Ahmet Güner’in oğlu Bülent Güner, Kurban Bayramı öncesi yaşanan olay nedeniyle maddi zararlarının olduğunu belirterek, “Sabah bu dolandırıcı geliyor. Kuran kursuna kurbanlık hayvan alacağını söylüyor. Babamla anlaşıyorlar. Hayvanları araca yüklüyor. Ödemeyi Kuran kursunda ödeyeceğini söylüyor. Babamla yola çıkıyorlar. Çevre yolunda duruyor. Babama, kapıyı açmasını, hayvanları buraya indireceğini söylüyor. Babam araçtan inince, şüpheli gaza basıp kaçıyor” dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
BursaHayvanKurbanHırsızİnegöl
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