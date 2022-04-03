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Şehit asteğmen, memleketine uğurlandı

HAKKARİ'nin Irak sınırındaki Derecik ilçesinin Samanlı köyünde, arama tarama faaliyetleri sırasında dengesini kaybedip, Hacıbey Çayı'na düşerek kaybolan ve yapılan arama çalışmalarında dün cansız bedeni bulunan Asteğmen Abdullah Kürşat Kupşen'in (25) cenazesi, Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanlığı'nda düzenlenen törenle ailesinin yaşadığı İzmir'e uğurlandı.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
03 Nisan 2022 Pazar 09:06
Şehit asteğmen, memleketine uğurlandı

Olay, 31 Mart akşamı, Irak sınırında bulunan Derecik ilçesinin Samanlı köyü yakınlarında meydana geldi. Hudut Sınır Tabur Komutanlığı'nda görevli Asteğmen Abdullah Kürşat Kupşen, arazi arama tarama faaliyeti sırasında dengesini kaybederek, Hacıbey Çayı'na düştü. Asteğmen, suda gözden kaybolurken, diğer askeri personelin ihbarı üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. AFAD, jandarma ve emniyet birimlerinden 12 dalgıç, 173 asker, 105 güvenlik korucusunun yanı sıra bölge halkının da desteğiyle başlatılan arama çalışmasında Asteğmen Abdullah Kürşat Kupşen'in cenazesi dün düştüğü yerin 1600 metre uzağında bulundu. Helikopterle Hakkari Devlet Hastanesi morguna kaldırılan Kupşen'in naaşı yapılan otopsinin artından cenaze aracıyla Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanlığına getirildi. Törene Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, Cumhuriyet Başsavcısı Bayrak Örenci, İl Emniyet Müdürü Salavat Mete Pınar, siyasi parti temsilcileri, asker, polis, şehidin anne ve babası ile kardeşi  katıldı.

Şehidin Türk bayrağına sarılı cenazesinin tören alanına getirilmesinin ardından, bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu, özgeçmişi okundu.  Duaların okunmasının ardından Asteğmen Abdullah Kürşat Kupşen'in naaşı helikopterle Yüksekova Selahattin Eyyubi Havalimını'na, oradan da uçakla ailesinin yaşadığı İzmir'e uğurlandı. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
HakkariDerecikSamanlı KöyüHacıbey ÇayışehitAsteğmenAbdullah Kürşat Kupşen
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