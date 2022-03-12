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Şehit babası, kazada hayatını kaybetti

MALATYA'da şarampole devrilen hafif ticari aracın sürücüsü Ahmet Doğan yaşamını yitirdi. Doğan’ın oğlu Mehmet Doğan’ın 29 yıl önce Hakkari'de er olarak görev yaparken PKK'lı teröristlerce çıkan çatışmada şehit olduğu belirtildi.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
12 Mart 2022 Cumartesi 16:34
Şehit babası, kazada hayatını kaybetti

Kaza, sabah saatlerinde Doğanyol ilçesi İshak mevkisinde meydana geldi. Bahçesine gitmek için yola çıkan Ahmet Doğan’ın kontrolünü yitirdiği 44 DY 567 plakalı hafif ticari araç, şarampole devrildi. Yaklaşık 30 metreden taklalar atan aracın sürücü Doğan yaşamını yitirdi. Kaza yerinde yapılan incelemenin ardından Ahmet Doğan'ın cansız bedeni, Adli Tıp Kurumu'nun morguna götürüldü.

Ahmet Doğan’ın oğlu Mehmet Doğan’ın, 3 Ağustos 1993 tarihinde Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde jandarma er olarak görev yaparken PKK'lı teröristlerce çıkan çatışmada şehit olduğu belirtildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
MalatyaDoğanyolKazaTrafik KazasıAhmet Doğan
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