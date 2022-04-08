Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 17
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL Röportaj Magazin Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji TÜRKİYE SAĞLIK
BİST
2.365,85
ALTIN
915,50
DOLAR
14,75
STERLİN
19,24
EURO
16,04
Mudanya Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
Mudanya Üniversitesi Öğretim Üyesi...
Hasan Kalyoncu Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
Hasan Kalyoncu Üniversitesi Öğretim...
Doğuş Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
Doğuş Üniversitesi Öğretim Üyesi...
İstanbul Arel Üniversitesi 63 akademik personel alıyor
İstanbul Arel Üniversitesi 63...

Şehit polisin mezarındaki plaketler duygulandırdı

ADANA’da Türk Polis Teşkilatı’nın 177’nci yılı dolayısıyla şehitlikte yapılan arma programında şehit polis memuru Murat Savaş Kale’nin mezarına bırakılan ‘yılın en kral babasına’ ve ‘aşkların en güzeline’ yazılı plaketler, görenleri duygulandırdı.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
08 Nisan 2022 Cuma 10:53
Şehit polisin mezarındaki plaketler duygulandırdı

Türk Polis Teşkilatı’nın kuruluşunun 177’nci yılı dolayısıyla Buruk Mezarlığı’ndaki şehitlikte, anma töreni yapıldı. Şehit aileleri, çocuklarının mezarlarına giderek dua etti. Adana Emniyet Müdürü Doğan İnci ve beraberindeki şube müdürleri de şehit polislerin mezarlarına karanfil bıraktı. Batman’da 9 Ocak 2015’te görev yaparken geçirdiği trafik kazası sonucu, omurilik felci olan polis memuru Ahmet Doğan da (37) törene katılarak, şehit silah arkadaşlarına dua etti. 

Tunceli’de, 4 Eylül 2015’te Şehit Nahit Bulut Polis Merkezi’ne PKK’lı teröristlerce düzenlenen saldırıda şehit olan polis memuru Murat Savaş Kale’nin mezarındaki plaketler ise görenleri duygulandırdı. Şehidin mezarına, 10 günlükken gördüğü şu an 6,5 yaşındaki oğlu Yusuf Nihat Kale’nin ‘yılın en kral babasına’, eşi Belgin Ünal Kale’nin ise ‘aşkların en güzeline’ yazılı plaketler bıraktığı görüldü.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Türk Polis Teşkilatının 177nci YılıAdanaşehitPolisMurat Savaş KaleMezar
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Adana'da 3.8 büyüklüğünde deprem
Adana'da 3.8 büyüklüğünde deprem
1915 Çanakkale Köprüsü’nün temizlik ve teknik servis yönetimini ATALIAN Türkiye üstlendi
1915 Çanakkale Köprüsü’nün temizlik ve teknik servis yönetimini ATALIAN Türkiye üstlendi
Otoparkta kanlı pusu: 1 yaralı
Otoparkta kanlı pusu: 1 yaralı
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans