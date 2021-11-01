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Şehit Sözleşmeli Er, son yolculuğuna uğurlandı

IRAK'ın kuzeyinde, PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Piyade Sözleşmeli Er İslam Çiftçi (25), memleketi Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde toprağa verildi.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
01 Kasım 2021 Pazartesi 14:58
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Şehit Sözleşmeli Er, son yolculuğuna uğurlandı

Şehit Piyade Sözleşmeli Er İslam Çiftçi’nin cenazesi, hastaneden alındıktan sonra Boynuyoğunlu Mahallesi'ndeki baba evine getirildi. Bekar olan şehit Çiftçi için helallik alındı. Ardından Çiftçi’nin Türk bayrağına sarılı tabutu, mahalle mezarlığına getirildi. Burada düzenlenen törene şehidin ailesi, Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun, milletvekilleri, askeri ve mülki erkan ile vatandaşlar katıldı. Şehidin babası Fehmi ve annesi Elif Çiftçi'nin ayakta güçlükle durduğu görüldü.

Cenaze namazının kılınmasının ardından şehit İslam Çiftçi'nin cenazesi mahalle mezarlığında gözyaşlarıyla toprağa verildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Kuzey IrakPkkTerörOperasyonİslam ÇiftçişehitCenaze
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