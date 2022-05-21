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Şehit uzman çavuş, Aksaray'da son yolculuğuna uğurlandı

PENÇE- Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlerce önceden yerleştirilen EYP’nin infilak ettirilmesi sonucu şehit olan Uzman Çavuş Tunahan Erbaşı (25), memleketi Aksaray’da son yolculuğuna uğurlandı.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
21 Mayıs 2022 Cumartesi 16:34
Şehit uzman çavuş, Aksaray'da son yolculuğuna uğurlandı

Uzman Çavuş Tunahan Erbaşı, Pençe- Kilit Operasyonu bölgesinde teröristler tarafından önceden yerleştirilen EYP’nin infilak ettirilmesi sonucu şehit oldu. Şırnak Silopi’deki görev yerinden Irak’ın kuzeyinde görevlendirilen Erbaşı için memleketi Aksaray’ın Ağaçören ilçesinde tören düzenlendi. Ağaçören Merkez Camii’ndeki cenaze törenine şehidin annesi Zeynep ve babası Salih Erbaşı ile kardeşleri, Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu, Kara Kuvvetleri Komutanlığı’ndan Kurmay Başkanı Abdülkadir Fehmi Bilgin, Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Yunus Elitaş, şehidin silah arkadaşları ile çok sayıda kişi katıldı. Şehidin annesi Zeynep ili babası Salih Erbaşı, oğullarının tabutunun başında gözyaşı döktü. Şehit Uzman Çavuş Tunahan Erbaşı’nın cenazesi, kılınan namazın ardından Ağaçören Mezarlığı’nda toprağa verildi. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
şehitUzman çavuşTunahan ErbaşıAksaray
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