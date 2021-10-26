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Şehit uzman çavuş için Hakkari'de uğurlama töreni

IRAK'ın kuzeyinde devam eden Pençe- Yıldırım harekat bölgesinde PKK'lı teröristlerin tuzakladığı el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan İstihkam Uzman Çavuş Yunus Emre Yalman'ın (25) cenazesi, Hakkari'de düzenlenen törenle memleketi Osmaniye'ye uğurlandı.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
26 Ekim 2021 Salı 09:41
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Şehit uzman çavuş için Hakkari'de uğurlama töreni

Şehit İstihkam Uzman Çavuş Yunus Emre Yalman için Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanlığı'nda tören düzenlendi. Törene, Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, Vali Yardımcısı Tevfik Kumbasar, Cumhuriyet Başsavcısı Bayram Örenci, Hakkari Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Pakiş, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ahmet Kavukçu, Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanlığı Kurmay Başkanı Piyade Albay Hakan Yağmur, İl Emniyet Müdürü Salavat Mete Pınar, siyasi parti temsilcileri, asker ve polisler katıldı.

Şehit Uzman Çavuş Yalman'ın Türk bayrağına sarılı cenazesinin tören alanına getirilmesinin ardından bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu. Şehidin özgeçmişi ve duaların okunmasının ardından Yunus Emre Yalman'ın cenazesi ambulansla Yüksekova Selahattin Eyyübi Havalimanı'na götürüldü, buradan da memleketi Osmaniye'ye uğurlandı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Yunus Emre YalmanUzman çavuşşehitHakkariPençeyıldırım Harekatı
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