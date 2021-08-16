Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 37
açık
Gazete Sayfaları GÜNCEL Röportaj Magazin Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji TÜRKİYE SAĞLIK
BİST
1457.38
ALTIN
483.96
DOLAR
8.4794
STERLİN
11.7663
EURO
9.9935
Cerrahi el aletleri seti alınacaktır
Cerrahi el aletleri seti...
SÜREKLİ İŞÇİ ALIM İLANI
SÜREKLİ İŞÇİ ALIM İLANI
Çimento fabrikası satışa çıkarıldı
Çimento fabrikası satışa çıkarıldı...
7 Öğretim Elemanı alınacak
7 Öğretim Elemanı alacak

ŞEHİTLERİMİZE VEDA

Irak kuzeyinde Pençe-Şimşek operasyonu bölgesinde teröristlerle girilen çatışmada şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Muhammed Öztürk (23), Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde düzenlenen törenin ardından toprağa verildi.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
16 Ağustos 2021 Pazartesi 16:21
0 Okunma
ŞEHİTLERİMİZE VEDA

Irak kuzeyinde dün Pençe-Şimşek operasyonu bölgesinde PKK'lı teröristlerle girilen çatışmada Piyade Sözleşmeli Er Muhammed Öztürk, şehit oldu. Şehit Öztürk'ün cenazesi askeri uçakla Kastamonu Havalimanı'na getirildi. Burada yakınlarının gözyaşları içinde karşıladığı şehidin cenazesi daha sonra memleketi Taşköprü ilçesine götürüldü. Şehit Öztürk için Töşköprü ilçe merkezindeki Taş Camii'nde tören düzenlendi. Törene şehidin babası Muharrem, annesi Semra Öztürk, kardeşleri, yakınlarının yanında Vali Avni Çakır, AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, AK Parti Kasatmonu Milletvekili Metin Çelik, CHP Katamonu Milletvekili Hasan Baltacı ve vatandaşlar katıldı. Şehidin yakınları Türk bayrağına sarılı tabutun yanında gözyaşı döktü. Şehidin annesi Semra Öztürk'ü sağlık görevlileri teskin etmeye çalıştı. Şehidin cenazesi öğlen kılınan cenaze namazının ardından Taşköprü Şehitliği'nde toprağa verildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
PençeŞimşek OperasyonuTerörOperasyonşehit
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Sel felaketinde can kaybı 71'e yükseldi
Sel felaketinde can kaybı 71'e yükseldi
Atatürk büstüne saldıran şüphelinin 29 yıla kadar hapsi istendi
Atatürk büstüne saldıran şüphelinin 29 yıla kadar hapsi istendi
​​​​​​​Mardin'de terör operasyonu: 31 gözaltı
​​​​​​​Mardin'de terör operasyonu: 31 gözaltı
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans