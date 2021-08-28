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Şelaleden düşen kişinin arkadaşı olduğunu görünce şok yaşadı: 1 ölü

BURSA'nın İnegöl ilçesi kırsal Cerrah Mahallesi'ndeki şelalenin kenarında arkadaşıyla alkol alırken dengesini kaybedip 8 metre yükseklikten düşen İsmail Demiralay (39), ağır yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekibindeki görevli Hakan G., yaralının arkadaşı olduğunu görünce büyük şok ve üzüntü yaşadı. Kalp masajı yapılarak hastaneye kaldırılan Demiralay, kurtarılamadı.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
28 Ağustos 2021 Cumartesi 10:06
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Şelaleden düşen kişinin arkadaşı olduğunu görünce şok yaşadı: 1 ölü

Olay saat 22.00 sıralarında İnegöl ilçesi, kırsal Cerrah Mahallesi'ndeki şelalede meydana geldi. Şelalenin başında arkadaşı Nadi Pamuk (65) ile alkol alan İsmail Demiralay, bir süre sonra ayağa kalktığı anda dengesini kaybederek, şelale üzerinden düştü. Yaklaşık 8 metre yükseklikten dereye düşen adam Demiralay, gözden kayboldu. AArkadaşının düştüğünü gören Pamuk, durumu 112 Acil Servis'e bildirdi. Kısa sürede jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri olay yerine geldi. 

SAĞLIK GÖREVLİSİ YARALININ ARKADAŞI OLDUĞUNU GÖRÜNCE ŞOK YAŞADI

İtfaiye ekiplerinin dere içerisinde yaptığı arama çalışmaları sonucu bulunan Demiralay, oluşturulan insan zinciri ile dere yatağından çıkarıldı. 112 Acil Servis Ambulansında görevli sağlık çalışanı Hakan G., duruma ağır olan yaralının arkadaşı olduğunu fark edince büyük şok ve üzüntü yaşadı. Talihsiz adam, kalp masajı yapılarak ambulansla hastaneye sevk edildi. Demiralay, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Jandarma ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
KazaşelaleİnegölBursaDüşme
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