Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 14
açık
Gazete Sayfaları GÜNCEL Röportaj Magazin Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji TÜRKİYE SAĞLIK
BİST
4.548,64
ALTIN
1.053,87
DOLAR
18,61
STERLİN
22,01
EURO
19,25
Karabük Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
Karabük Üniversitesi Öğretim Üyesi...
DSİ'den satılık arsa ve tarım arazileri
DSİ'den satılık arsa ve...
İstanbul Maden ve Metaller İhracatçı Birlikleri 28 Personel Alacak
İstanbul Maden ve Metaller...
Munzur Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
Munzur Üniversitesi Öğretim Üyesi...

Selde yıkılan köprünün yerine 54 metrelik köprü

14 Kasım 2022 Pazartesi 12:24
Selde yıkılan köprünün yerine 54 metrelik köprü

 BARTIN'daki sel felaketinde yıkılan köprü yerine, 54 metre uzunluğunda 11 metre genişliğinde yeni köprü inşa edildi.

Kentte 27 Haziran'da yaşanan sel felaketi sırasında Kozcağız Şar Boğaz Mahallesi'ndeki köprü, derenin taşması sonucu yıkıldı. Milli Savunma Bakanlığı tarafından Kozcağız ile Kumluca beldelerine ulaşımın sağlanması için bölgeye seyyar köprü kuruldu. Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü'nce yıkılan köprünün 50 metre üst tarafına yeni köprü yapımına başladı. 4 ayda yapımı tamamlanan köprü, 54 metre uzunluğunda 11 metre genişliğinde inşa edildi. Yeni köprünün tamamlanmasının ardından seyyar köprü askerlerce sökülüp, götürüldü. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
Selde Yıkılan KöprüBartın
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Doğu Karadeniz'de 'katil arı'ya karşı 30 bin böcekle mücadele
Doğu Karadeniz'de 'katil arı'ya karşı 30 bin böcekle mücadele
Dini nikahlı eşini silahla rehin aldı; 17 saattir ikna edilmeye çalışılıyor
Dini nikahlı eşini silahla rehin aldı; 17 saattir ikna edilmeye çalışılıyor
Bursa'da sahte içki zehirlenmesi: 1 kişi öldü, 4 kişi tedaviye alındı
Bursa'da sahte içki zehirlenmesi: 1 kişi öldü, 4 kişi tedaviye alındı
%uFEFF
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler İlanlar
    Copyright 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasar%u0131m: GNS Ajans