Selde yıkılan köprünün yerine 54 metrelik köprü

BARTIN'daki sel felaketinde yıkılan köprü yerine, 54 metre uzunluğunda 11 metre genişliğinde yeni köprü inşa edildi.



Kentte 27 Haziran'da yaşanan sel felaketi sırasında Kozcağız Şar Boğaz Mahallesi'ndeki köprü, derenin taşması sonucu yıkıldı. Milli Savunma Bakanlığı tarafından Kozcağız ile Kumluca beldelerine ulaşımın sağlanması için bölgeye seyyar köprü kuruldu. Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü'nce yıkılan köprünün 50 metre üst tarafına yeni köprü yapımına başladı. 4 ayda yapımı tamamlanan köprü, 54 metre uzunluğunda 11 metre genişliğinde inşa edildi. Yeni köprünün tamamlanmasının ardından seyyar köprü askerlerce sökülüp, götürüldü.