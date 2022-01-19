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Servis midibüsü tren yoluna devrildi: 15 yaralı

Kırıkkale'de işçileri taşıyan midibüsün, sürücüsünün kontrolünden çıkarak tren yoluna devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 15 kişi yaralandı.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
19 Ocak 2022 Çarşamba 10:00
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Servis midibüsü tren yoluna devrildi: 15 yaralı

Kaza, sabah saatlerinde Millet Bulvarı'nda meydana geldi. Sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 71 S 0281 plakalı midibüs, kontrolden çıkarak yoldan yaklaşık 3 metre aşağıdaki tren yoluna devrildi. İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kazada, ilk belirlemelere göre 15 kişi yaralandı. Yaralılara ilk müdahale kaza yerinde yapıldı. Sağlık ekiplerinin müdahale ettiği yaralılar, sedyelerle ambulanslara taşınarak çevredeki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
KırıkkaleMillet BulvarısServisMinibüsKazaTrafik Kazası
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