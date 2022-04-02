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Servis şoförü sokak ortasında bıçaklanarak öldürüldü

DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde servis şoförü 35 yaşındaki Eyüp Gökmen Ağdaş, sokak ortasında bacaklarından ve göğsünden bıçaklanmış halde ölü olarak bulundu. 

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
02 Nisan 2022 Cumartesi 10:08
Servis şoförü sokak ortasında bıçaklanarak öldürüldü

Olay, gece geç saatlerde Aktepe Mahallesi 2421/11 Sokakta meydana geldi. Sokak ortasında yerde kanlar içinde bir kişinin yattığını görenler 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yerde yatan kişinin bacakları ve göğsünden aldığı bıçak darbeleri sonucu öldüğünü belirledi. Polisin yaptığı araştırmada olay yerinde hayatını kaybeden kişinin işçi servisi şoförü evli 2 çocuk babası Eyüp Gökmen Ağdaş olduğunu tespit edildi.

MİNİBÜS ÇALIŞIR HALDE BULUNDU

Çevrede yapılan incelemede cesedi bulunan Ağdaş'ın kullandığı belirlenen 20 DG 751 plakalı minibüsün, motoru çalışır ve sürücü kapısının açık olduğu görüldü. Cumhuriyet Savcısı ve polis ekiplerinin inceleme yapmasının ardından Ağdaş'ın cenazesi otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis ekipleri, Ağdaş'ın öldürülmesiyle ilgili soruşturmayı sürdürüyor.

DHA

Anahtar Kelimeler:
DenizliPamukkaleServisşoförCinayetEyüp Gökmen Ağdaş
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