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Seyhan Baraj Gölü’nde, duba üstü kaçak yapı sayısında artış

ADANA’da, Seyhan Baraj Gölü’nde dubalar üzerine inşa edilen ve günlüğü 700 liradan kiralanan yüzen barakaların sayısının arttığı gözlendi. Devlet Su İşleri'nin (DSİ) 1 ay önce müdahale edileceğini bildirdiği barakaların göl manzarasında neden olduğu kirliliğin devam etmesi tepki çekti.

22 Ağustos 2022 Pazartesi 11:41
Seyhan Baraj Gölü’nde, duba üstü kaçak yapı sayısında artış

Kentin tam ortasında kalan ve çevresindeki yeşil alanlarla yaz aylarında cazibe merkezi olan Seyhan Baraj Gölü’ne resmi izin alınmadan yapılan baraka evlerin sayısı, giderek artıyor. Göl üzerinde çeşitli etkinlikler yapmak isteyen küçük gruplar için internet üzerinden günlük 700 TL'ye kiraya verilen barakaların sayısının her geçen gün artması, tepkilere neden oluyor. DHA muhabirlerinin gündeme getirdiği yüzen barakaların ardından DSİ yetkilileri, müdahale edileceğini bildirdi. 4 hafta geçmesine rağmen barakaların kaldırılmadığı ve yenilerinin yapıldığı gözlendi. Bazı kişilerin ise barakalara teknelerini bağlaması dikkat çekti.

Almanya’dan tatil için kente gelen ve Adnan Menderes Bulvarı'nda ailesiyle gezen Banu Bereket, “Bu barakaları daha önce hiçbir yerde görmedim. Manzarası güzel olduğu için buraya geldik ancak görüntü hiç hoş değil. Kaçak yapılması doğru değil. Sayıları çok fazla. Birkaç adet olsa belki gözü bu kadar yormaz. Bu yapıların daha güzelini belediyeler yapsa ve cüzi bir miktar para karşılığı vatandaşlar kullanabilse daha mantıklı” diye konuştu. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
Seyhan Baraj GölüAdanaSeyhanDubaEvYapı
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