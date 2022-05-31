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Siirt kırsalında yola döşenen mayın patladı: 2 asker yaralı

SİİRT'in Pervari ilçesi kırsalında yola döşenen mayının patlaması sonucu 2 asker yaralandı. 

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
31 Mayıs 2022 Salı 16:26
Siirt kırsalında yola döşenen mayın patladı: 2 asker yaralı

Pervari ilçesi Sarıyaprak köyü yakınında güvenlik güçlerince yapılan arazi arama tarama faaliyetinde, PKK'lı teröristler tarafından yola döşenen mayın tespit edildi. Mayının temizlenmesi için müdahale edilirken, meydana gelen patlamada 2 asker yaralandı. Yaralı askerler, hemen Pervari Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralı askerlerden biri buradaki müdahalenin ardından Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Siirt'e getirilen yaralı askeri ziyaret eden Vali Osman Hacıbektaşoğlu, çıkışta açıklama yaparak, "Pervari Sarıyaprak köyü yoluna bölücü terör örgütünün döşediği mayını ekibimiz tespit ediyor. Müdahale ederken bir patlama oluyor. 2 arkadaşımız yaralanıyor. Allah şifalar versin" dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
SiirtPervariTerörörgütTeröristMayınAskerYaralı
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