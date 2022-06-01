Şırnak'ta 'Eren Abluka-14 Operasyonu' başlatıldı

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, terör örgütü PKK'yı ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek için Şırnak'ta 'Eren Abluka -14 Şehit Jandarma Teğmen İsmail Can Akdeniz Operasyonu' başlatıldı. Şırnak Jandarma Bölge Komutanlığı koordinesinde yapılan operasyonda, Çakırsöğüt Jandarma Komando Tugay Komutanlığı'na bağlı jandarma komando, Şırnak İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı jandarma özel harekat ve güvenlik korucusu timlerinden oluşan 585 personel görev aldı.

3 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Operasyonun ilk gününde, jandarma komando ve jandarma özel harekat birliklerince jandarma insansız hava aracı, silahlı insansız hava aracı ve Hava Kuvvetleri'nin desteği ile 3 PKK terör örgütü mensubu silahları ile birlikte etkisiz hale getirildi. Ayrıca operasyonda; 1 adet M16 piyade tüfeği, 1 adet AK-47 piyade tüfeği, 109 adet M-16 piyade tüfeği mühimmatı, 144 adet AK-47 piyade tüfeği mühimmatı, 4 adet el bombası, 3 adet tuzaklanmış el bombası, 5 adet AK-47 şarjörü, 1 adet M16 şarjörü, 1 adet el dürbünü, 2 adet termal kıyafet, 5 kilo el yapımı patlayıcı yapımında kullanılan gübre ile çok miktarda muhtelif gıda ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen 'Eren Abluka' operasyonlarının, halkın desteği ile inançlı ve kararlı olarak başarıyla sürdürüldüğü belirtildi.