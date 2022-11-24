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Şırnak ve Siirt'te 'Eren Abluka Sonbahar-Kış-15 Operasyonu' başlatıldı

İÇİŞLERİ Bakanlığı'nca, Şırnak ve Siirt'te 755 personelin katılımıyla 'Eren Abluka Sonbahar-Kış-15 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Fatih Berkay Akgün Operasyonu' başlatıldı.

24 Kasım 2022 Perşembe 10:31
Şırnak ve Siirt'te 'Eren Abluka Sonbahar-Kış-15 Operasyonu' başlatıldı

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; terör örgütü PKK'yı ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla; Şırnak ve Siirt'te 'Eren Abluka Sonbahar-Kış-15 (Gabar Dağı) Şehit Jandarma Uzman Çavuş Fatih Berkay Akgün Operasyonu' başlatıldı. Şırnak Jandarma Bölge Komutanlığı koordinesinde, Şırnak Çakırsöğüt Jandarma Komando Tugay Komutanlığı, Şırnak ve Siirt İl Jandarma Komutanlıklarınca yapılan operasyonda; jandarma komando, jandarma özel harekat (JÖH) ve güvenlik korucusu 57 operasyonel tim, 755 personel görevlendirildi. 

Operasyonun ilk gününde; nokta istihbaratına dayalı olarak Gabar Dağı bölgesinde teröristlerce kullanılan 8 mağara ve 2 sığınak tespit edildi. Mağara ve sığınaklarda yapılan aramada, teröristlere ait olduğu değerlendirilen 2 insan iskeleti bulundu. Ayrıca 1 roketatar mühimmatı, 1 havan mühimmatı, 3 top mühimmatı, 30 piyade tüfeği mermisi, 1 dürbün, 1 sırt çantası, 1 uyku tulumu ve kıyafet ele geçirildi. Mağara, sığınak ve mühimmatlar imha edildi. 

Terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen 'Eren Abluka Sonbahar-Kış' operasyonlarının, halkın desteği ile inançlı ve kararlı bir şekilde devam ettirildiği vurgulandı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Içişleri BakanlığıTerörOperasyonEren Abluka SonbaharKış15 OperasyonuŞırnakSiirt
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