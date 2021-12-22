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Sivas'ta hava sıcaklığı eksi 10 derece; 99 yerleşim yerine ulaşılamıyor

Sivas'ta hava sıcaklığı, sıfırın altında 10 dereceye kadar düşerken, kent genelinde 99 yerleşim yerine ulaşımın ise sağlanamadığı belirtildi.

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
22 Aralık 2021 Çarşamba 11:10
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Sivas'ta hava sıcaklığı eksi 10 derece; 99 yerleşim yerine ulaşılamıyor

Kentte kar yağışı, aralıklarla etkili olurken, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün verilerine göre, sabah saatlerinde kentte hava sıcaklığı, sıfırın altında 10 derece olarak ölçüldü. Hissedilen sıcaklığın da eksi 13 derece olduğu kentte, yol ve kaldırımlar buz tuttu. Sivas Belediyesi ekipleri, sürücüler ile yayaların zorluk çekmemesi için tuzlama çalışması yaptı.

Gürün, İmranlı, Kangal ve Zara ilçelerindeki köy ve mezralardan oluşan 99 yerleşim yerine ise ulaşım sağlanamıyor. Kardan kapanan 487 yerleşim yerinin yolu da İl Özel İdaresi'ne bağlı ekiplerin çalışması ile yeniden açıldı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
SivasHava Sıcaklığı99 Yerleşim Yeri
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