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Sivas'ta otomobiller çarpıştı: 1 ölü, 6 yaralı

SİVAS'ta, iki otomobilin çarpıştığı kazada Arife Kayer (61) öldü, araçlardaki 6 kişi ise yaralandı.

29 Temmuz 2022 Cuma 10:48
Sivas'ta otomobiller çarpıştı: 1 ölü, 6 yaralı

Kaza, saat 03.00 sıralarında, Sivas-Ankara kara yolunda Gültepe Mahallesi Adliye Kavşağı'nda meydana geldi. Emirhan Altay (19) yönetimindeki 06 ABH 853 plakalı otomobil ile Selver Soysal'ın (32) kullandığı 58 BR 363 plakalı otomobil kavşakta çarpıştı. Kazada sürücülerle araçlardaki Bahattin Sancar (22), Enes Altay (18), Kadriye Şahin (44), Osman Kayer (68) ve Arife Kayer yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine kaza yerine sevk edilen ambulanslarla kentteki hastanelerde tedaviye alındı. Arife Kayer, kaldırıldığı Numune Hastanesi'ndeki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
SivasSivasAnkara Kara YoluGültepe MahallesiKazaTrafik Kazası
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