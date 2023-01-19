Sivas'ta somun ekmek satışları sadece fırınlarda yapılmaya başlandı

Ekmek fiyatlarında yaşanan belirsizliği ve artan maliyetleri gerekçe gösteren somun ekmek üreticisi fırıncılar, bugün market ve bakkallara ekmek dağıtımı yapmadı. Vatandaşlar ekmeklerini fırınlara giderek satın aldı.

Kentteki fırıncılar, 3,5 liradan satılan 200 gram ekmeğin fiyatının artırılmasını talep ediyor. Birçok market ve bakkalda 200 gram somun ekmek bir süredir indirimli olarak 3 liradan satılıyor.

Tüm Fırıncılar Federasyonu Genel Başkan Yardımcısı ve Sivas Pideciler Derneği Başkanı Hüseyin Düzgün, gazetecilere yaptığı açıklamada, hiçbir zaman afaki fiyatlar istemediklerini söyledi.

Türkiye'de ekmeğin kilogram fiyatının 25 lira olduğunu ve ona göre fiyat tarifesi istediklerini belirten Düzgün, "Sivas Ticaret ve Sanayi Odası zaten ekmeğimize 5 lira onayını verdi. Bizim keyfi bir fiyat tarifesi uygulama şansımız yok. İşletmelerimizde vatandaşlarımızı mağdur etmeden satışlarımızı yapıyoruz. Sadece bakkal ve bayiye verilen iskontolar bizi zarara uğrattığı için böyle karar aldık. Şu anda bakkal ve bayiye verdiğimiz stantları mecburen kapatmak zorunda kaldık." diye konuştu.

Düzgün, valilikte ekmek zammıyla ilgili bir toplantı yapılmasının planlandığını da dile getirdi.

Fırından ekmek almaya gelen vatandaşlardan Coşkun Gökküş ise "Bugün mahalle bakkalımızda ekmek yoktu. Fırına ekmek almaya geldim. Fırında da maalesef daha az ekmek çıktı. Vatandaş mağdur oluyor. Bu işin bir an önce çözülmesini bekliyoruz." dedi.

Market işletmecisi Turan Kaçmaz da 15 yıllık esnaflık hayatında ilk kez böyle bir durumla karşılaştığını, bu durumun hem kendilerini hem de vatandaşı mağdur ettiğini söyledi.