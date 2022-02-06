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Sivas'ta yolcu otobüsü buzlanan yolda devrildi: 11 yaralı

SİVAS'ın Gürün ilçesinde, yolcu otobüsünün buzlanan yolda kontrolden çıkarak, şarampole devrilmesi sonucu 11 kişi yaralandı.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
06 Şubat 2022 Pazar 10:21
Sivas'ta yolcu otobüsü buzlanan yolda devrildi: 11 yaralı

Kaza, saat 04.00 sıralarında İncesu köyü mevkisinde meydana geldi. Buzlanan yolda Hakim Özkır'ın kontrolünden çıkan 13 AAF 095 plakalı yolcu otobüsü, şarampole devrildi. Kazada, otobüs içindeki 39 yolcudan Fatma Zengin (24), Emin Yener (25), Şadiye Karaçam (25), Melahat Aydın (31), Şifa Belkırat (34), Nilüfer Sarıkaya (53), Metehan Göverçin (23), Ahmet Alkış (38), Ümit Üstün (20), Ayşenur Donat (27) ve Betül Adıyaman (26) yaralandı. Yaralılar, ihbarla kaza yerine gelen sağlık görevlilerince ambulanslarla Gürün Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Kazayla ilgili inceleme sürüyor.

DHA

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