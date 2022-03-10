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Sivas'ta yolcu otobüsü devrildi: 4'ü ağır 20 yaralı

SİVAS'ın Kangal ilçesinde, yolcu otobüsünün devrildiği kazada 20 kişi yaralandı. Yaralılardan 4'ünün durumun ağır olduğu belirtildi.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
10 Mart 2022 Perşembe 10:07
Sivas'ta yolcu otobüsü devrildi: 4'ü ağır 20 yaralı

Kaza, saat 02.00 sıralarında Sivas-Malatya kara yolunun Abdalboğan mevkisinde meydana geldi. Zonguldak'tan Batman'a giden S.K.(48) yönetimindeki 60 DN 001 plakalı Tokat Yıldızı firmasına ait yolcu otobüsü, kar yağışı sonrası kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak devrildi. İhbarla olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada otobüsteki 20 kişi yaralandı. Yaralılar, Sivas ve Malatya'daki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan 4'ünün hayati tehlikesinin olduğu belirtildi. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
SivasOtobüsYolcu OtobüsüKazaKangalTrafik Kazası
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