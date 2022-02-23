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Sokak hayvanları üşümesin, diye minik elleriyle yuva yaptılar

ERZURUM'da, 4-6 yaş grubundaki Kur'an kursu öğrencileri, atık malzemelerle kedi ve köpeklere ev, kuşlara ise yuva yaptı. Kurs öğreticisi Kadriye Bilici, "Değerler eğitimimizde öğrencilere merhameti öğrettik. Çocuklara bizzat yaşatarak da bunu pekiştirmek istedik" dedi.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
23 Şubat 2022 Çarşamba 10:24
Sokak hayvanları üşümesin, diye minik elleriyle yuva yaptılar

Yakutiye İlçe Müftülüğü'ne bağlı Er-İhya-Der Kur'an kursu öğrencilerine, doğa ve hayvan sevgisini aşılamak için yarışma düzenlendi. Öğrenciler, atık malzemelerle sokak kedisi ve köpeklerine ev, kuşlara ise yuva hazırladı. Soğuk havanın etkili olduğu kentte öğrenciler, hazırladıkları yuvaları aileleri ile birlikte ya parklara bıraktı ya da ağaçlara astı.

Öğrencilerin yarışmaya ilgi gösterdiğini belirten Er-İhya-Der Kur'an kursu öğreticisi Kadriye Bilici, "Değerler eğitimimizde öğrencilere merhameti öğrettik. Çocuklara bizzat yaşatarak da bunu pekiştirmek istedik. Düzenlediğimiz tasarım yarışmasında öğrenciler, aileleri ile birbirinden güzel yuvalar yaptı. Bu aileler için de güzel bir etkinlik oldu. Kedi, köpek ve kuşlar gibi ağızsız, dilsiz olanlara merhamet etmeyi öğreterek yapılan yuvaları çocuklar, aileleri ile gittiğimiz parklara bıraktı, ağaçlara astı. Bu yuvaları sık sık ziyaret ederek yem ve yiyecek bırakacağız" diye konuştu. 

Öğrencilerden Elif Öykü ise ailesi ile hem kuş yuvası hem de kedi ve köpekler için ev yaptığını söyleyerek, "Artık sıcak bir yuvaları oldu, umarım üşümezler" dedi. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
ErzurumKarKışHayvanSokak HayvanlarıYuva
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