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Sokak ortasında pompalı tüfekli saldırı: 1'i ağır 2 yaralı

BURSA'da, evinin önünde bekleyen Berdan Gülmez (18) ve Görkem Kartal'a (20) sokağa otomobille gelen kimliği belirsiz kişilerce pompalı tüfekle ateş açıldı. Saldırıda 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
02 Mart 2022 Çarşamba 08:36
Sokak ortasında pompalı tüfekli saldırı: 1'i ağır 2 yaralı

Olay, gece saat 00.30 sıralarında merkez Nilüfer ilçesi Balat Mahallesi'nde meydana geldi. Hizmet Sokak'ta bulunan evinin önünde bekleyen Berdan Gülmez (18) ve Görkem Kartal'a (20) sokağa otomobille gelen kimliği belirsiz kişilerce pompalı tüfekle ateş açıldı. Şüpheliler saldırının ardından otomobille kaçtı. 2 genç kanlar içinde yere yığılırken olayı gören mahalle sakinleri, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralılar, Bursa Şehir Hastanesi'ne kaldırılırken, polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı. Tedavi altına alınan yaralılardan Görkem Kartal'ın durumun ağır olduğu öğrenildi.

İŞ MAKİNASINDA POMPALI TÜFEK VE TABANCA BULUNDU

Şüphelilerin kaçtığı iddia edilen 16 AFH 436 plakalı otomobil, Bursa Şehir Hastanesi'nin girişinde park halinde ve ön camı kırık halde bulundu. Yeni bir saldırı ihtimaline karşı hastane çevresinde güvenlik önlemi alan polis, otomobilin yanındaki iş makinesinin silindir kısmına saklanmış pompalı tüfek ve tabanca ele geçirdi. Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, şüphelilerin kimliklerini belirlemek ve yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

DHA

Anahtar Kelimeler:
BursaSokakSilahSaldırı
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