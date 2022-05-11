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Sokak ortasında tabancayla vurularak öldürüldü

ADANA'da sokak ortasında kavga ettiği kimliği belirsiz kişi tarafından tabancayla göğsünden vurulan Yalçın Fırat (30), hayatını kaybetti.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
11 Mayıs 2022 Çarşamba 09:12
Sokak ortasında tabancayla vurularak öldürüldü

Olay, saat 07.30 sıralarında Seyhan ilçesi Yeşilyurt Mahallesi'nde meydana geldi. Yalçın Fırat, sokakta kavga ettiği kişi tarafından tabancayla göğsünden vuruldu. Fırat yere yığılırken, şüpheli ise kaçtı. Silah sesini duyup, evlerinden çıkanlar, Yalçın Fırat'ı yerde hareketsiz görünce 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla hastaneye kaldırılan Yalçın Fırat, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Polis, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
AdanaSeyhanYeşilyurt MahallesiCinayetYalçın Fırat
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