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Sokakta tartıştığı husumetlisini öldürüp intihar etti

MERSİN'de Mahmut Duruer, sokak ortasında tartıştığı husumetlisi Ali Öngel'i (35) pompalı tüfekle öldürüp, aynı silahla intihar etti. 

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
06 Mart 2022 Pazar 00:46
Sokakta tartıştığı husumetlisini öldürüp intihar etti

Olay, akşam saatlerinde Erdemli ilçesine bağlı Tömük Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. Mahmut Duruel, aralarında husumet olduğu öğrenilen Ali Öngel ile sokakta tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşünce Duruel, yanında getirdiği pompalı tüfekle Öngel'e ateş açtı. Silahtan çıkan saçmalarla ağır yaralanan Öngel, kanlar içerisinde yere yığıldı. Duruel, 100 metre koştuktan sonra aynı silahla kendisine de ateş etti.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİLER

Silah seslerini duyan mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince yapılan kontrolde Öngel ile Duruel'in yaşamını yitirdikleri belirlendi. Jandarma ekiplerinin olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Öngel ile Duruel'in cansız bedeni, otopsi için Erdemli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ekipler hastanede güvenlik önlemi aldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
MersinErdemliCinayetIntihar
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