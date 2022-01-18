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Sokakta yürürken silahlı saldırıda yaşamını yitirdi

KIRKLARELİ’nin Lüleburgaz ilçesinde Osman Boz (46), kendisini takip eden 2 kişiden birinin tabanca ile açtığı ateş sonucu başından vurularak yaşamını yitirdi. Polis, saldırıyı gerçekleştiren 2 şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
18 Ocak 2022 Salı 09:14
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Sokakta yürürken silahlı saldırıda yaşamını yitirdi

Olay saat 21.30 sıralarında Kocasinan Mahallesi Ülkü Sokakta meydana geldi. Yolda yalnız yürüyen Osman Boz, iddiaya göre aralarında daha önceden husumeti bulunan 2 kişi tarafından takip edildiğini fark etti. Ülkü Sokağa giren Osman Boz, burada bulunan markete sığınmak istedi. Ancak kendisini takip eden kişilerden biri, marketin kapısında Boz'a tabancayla ateş açtı. Başına 3 kurşun isabet eden Boz, kanlar içerisinde yere yığıldı. Boz’a ateş açan saldırgan ile yanında bulunan kişi yolun karşısındaki bir otomobile binerek kaçtı.

Haber verilmesi ile olay yerine sağlık ve çok sayıda polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ağır yaralı olarak Lüleburgaz Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Boz, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Polis, cinayet şüphelisi 2 kişinin yakalanması için çalışma başlattı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
KırklareliLüleburgazOsman BozCinayet
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