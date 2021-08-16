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Son yolculuğa uğurlandı

Kahramanmaraş’ta yangın söndürme uçağının düşmesi sonucu hayatını kaybeden koordinatör Edip Uzunoğlu, memleketi Adana’da toprağa verildi.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
16 Ağustos 2021 Pazartesi 11:17
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Son yolculuğa uğurlandı

Onikişubat ilçesinin kırsal Ilıca Mahallesi yakınlarındaki Almalı mevkisinde, 2 gün önce saat 13.00 sıralarında, orman yangını çıktı. Ekipler, yangına havadan ve karadan müdahale etti. Müdahale sırasında Türkiye'nin yangın söndürme çalışmalarında kullanılmak üzere Rusya'dan kiraladığı 'Beriev-200' tipi yangın söndürme uçağı, saat 14.30 sıralarında Engizek Dağı yamacına düştü. Adana'dan bölgeye sevk edildiği belirtilen, içinde 3'ü Türk, 5'i Rus 8 kişilik mürettebatın bulunduğu uçağın düştüğü bölgeye, arama- kurtarma ekipleri sevk edildi. Bölgede yapılan çalışmada; Elazığlı pilot Serkan Mirzaoğlu, Mersinli orman mühendisi ve Orman Genel Müdürlüğü temsilcisi Oğuz Avşar Aydın ve Adanalı koordinatör Edip Uzunoğlu ile Rusya uyruklu 2'nci pilot Vıladıslav Berkutov, radyo operatörü Nıkolai Omelchenko, kaptan Evgeni Kuznetsov, navigatör Vadim Karasev ve teknisyen Luri Chuborov'un hayatını kaybettiği belirlendi. Adana Adli Tıp Kurumu'na getirilen ve otopsileri tamamlanan Rus mürettebatın cansız bedenleri, ülkelerine gönderildi. Pilot Serkan Mirzaoğlu'nun cenazesi Elazığ'a, orman mühendisi ve Orman Genel Müdürlüğü temsilcisi Oğuz Avşar Aydın'ın cenazesi de Mersin'e götürüldü.

Adana'da yaşayan Edip Uzunoğlu'nun cenazesi de otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından ailesine teslim edildi. Burak Mezarlığı'na getirilen Uzunoğlu'nun cenaze namazına Adana Valisi Süleyman Elban, AK Parti Adana Milletvekili Abdullah Doğru, Orman Bölge Müdürlüğü personeli ve Uzunoğlu’nun yakınları katıldı. Edip Uzunoğlu, cenaze namazının kılınmasının ardından gözyaşlarıyla toprağa verildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
KahramanmaraşUçakKazaKoordinatörAdanaCenaze
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