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Su altÄ±nda kalacak ilÃ§ede son gÃ¼reÅŸler yapÄ±ldÄ±

31 Ekim 2022 Pazartesi 16:06
Su altÄ±nda kalacak ilÃ§ede son gÃ¼reÅŸler yapÄ±ldÄ±

ARTVÄ°Nâ€™de, baraj sularÄ± altÄ±nda kalacak Yusufeli ilÃ§esinde, geleneksel Karakucak GÃ¼reÅŸleriâ€™nin 72â€™ncisi dÃ¼zenlendi. TribÃ¼nleri dolduran izleyiciler, taÅŸÄ±nma sÃ¼recindeki ilÃ§ede son kez dÃ¼zenlenen, kÄ±yasÄ±ya bir mÃ¼cadeleyle geÃ§en gÃ¼reÅŸlere yoÄŸun ilgi gÃ¶sterdi. GÃ¼reÅŸler, gelecek yÄ±l, yeni yerleÅŸim alanÄ±nda oluÅŸturulan arenada gerÃ§ekleÅŸtirilecek.

Yusufeliâ€™nde, Ä°lÃ§e KaymakamlÄ±ÄŸÄ± ve Ä°lÃ§e Belediyesi'nce ortaklaÅŸa organize edilen geleneksel Karakucak GÃ¼reÅŸleriâ€™nin 72â€™ncisi dÃ¼zenlendi.Â GÃ¼reÅŸlerin ilk gÃ¼nÃ¼nde, 16 boyda toplam 430 gÃ¼reÅŸÃ§i yarÄ±ÅŸtÄ±. TÃ¼rkiyeâ€™nin farklÄ± illerden gelen gÃ¼reÅŸÃ§ilerin mÃ¼cadele ettiÄŸi Yusufeli Geleneksel Karakucak GÃ¼reÅŸleri organizasyonunun ilk gÃ¼nÃ¼nden galibiyetle ayrÄ±lan gÃ¼reÅŸÃ§iler, final mÃ¼sabakalarÄ±nda er meydanÄ±na Ã§Ä±ktÄ±. TribÃ¼nleri dolduran izleyiciler de gÃ¼reÅŸlere yoÄŸun ilgi gÃ¶sterdi. Etkinlikte baÅŸarÄ±lÄ± gÃ¼reÅŸÃ§ilere, toplamda 100 bin lira para Ã¶dÃ¼lÃ¼ daÄŸÄ±tÄ±ldÄ±. Final mÃ¼sabakasÄ±nda rakibi Serhat Elvan'Ä± yenen RÄ±za YÄ±ldÄ±rÄ±m, baÅŸpehlivan kemerinin sahibiÂ oldu.

Hem karakucak hem de boÄŸa gÃ¼reÅŸleri, gelecek yÄ±l, taÅŸÄ±nmanÄ±n sÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼ yeni yerleÅŸim alanÄ±nda amfitiyatro halinde oluÅŸturulan arenada gerÃ§ekleÅŸtirilecek.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Su AltÄ±nda Kalacak IlÃ§eArtvinGÃ¼reÅŸ
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