Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 39
açık
Gazete Sayfaları GÜNCEL Röportaj Magazin Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji TÜRKİYE SAĞLIK
BİST
1400.75
ALTIN
484.28
DOLAR
8.3222
STERLİN
11.5928
EURO
9.8912
Pamukkale Üniversitesi 19 Öğretim Üyesi alıyor
Pamukkale Üniversitesi 19 Öğretim...
Fırat Üniversitesi 23 Öğretim Üyesi alıyor
Fırat Üniversitesi 23 Öğretim...
Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Alıyor
Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi...
Ticari Servis (S) Plakaları kiraya veriliyor 
Ticari Servis (S) Plakaları...
Flaş Haber
AZRA’DAN ACI HABER
Kapat

Sulama kanalında kaybolan Suriyeli gencin cesedi bulundu

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
03 Ağustos 2021 Salı 11:26
0 Okunma
Sulama kanalında kaybolan Suriyeli gencin cesedi bulundu

ADANA - Adana'da serinlemek için girdiği sulama kanalında akıntıya kapılıp kaybolan Suriye uyruklu Ahmet Elabaci'nin (17) suya atladığı yerin 7 kilometre uzağında cansız bedeni bulundu.

Dün öğle saatlerinde arkadaşlarıyla birlikte Yüreğir ilçesi Levent Mahallesi'nden geçen Devlet Su İşleri'ne (DSİ) ait sulama kanalına gelen Ahmet Elabaci, serinlemek için elbiseleriyle suya atladı. Yüzme bilmediği, arkadaşlarına özenerek kanala girdiği belirtilen Elabaci, akıntıya kalıp, suda sürüklenmeye başladı. Elabaci'yi kurtarmayı başaramayan arkadaşları, durumu polise bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Su Altı Grup Amirliği'ne bağlı dalgıç polisler, Elabaci için arama çalışması başlattı. Akşam saatlerine kadar süren çalışmalardan sonuç alınamadı.

Bugün sabah saatlerinde kanaldaki suyun çekilmesiyle birlikte Ahmet Elabaci’nin babası Salih Elabaci (46) ve yakınları kanalda kendi imkanlarıyla arama yaptı. Elabaci’nin suya girdiği noktaya 7 kilometre mesafedeki Alihocalı Mahallesi'nde yakınları tarafından cansız bedeni bulundu.

OĞLUNUN CANSIZ BEDENİNİN BAŞINDA BEKLEDİ

Gırtlak kanseri olan Salih Elabaci, oğlunun cansız bedeninin başından bir an olsun ayrılmadı. Elabaci, bu sırada Kuran-ı Kerim açıp dinlediği telefonu da oğlunun cesedinin üzerine bıraktı.

Ahmet Elabaci'nin cenazesi, olay yerinde yapılan incelemenin ardından Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
Sulama Kanalında Kaybolan Suriyeli GençAdana
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
AZRA’DAN ACI HABER
AZRA’DAN ACI HABER
Trakya'da yer altı suyunun yüzde 85'i tükendi
Trakya'da yer altı suyunun yüzde 85'i tükendi
Manavgat'taki büyük yangın 6'ncı gününde
Manavgat'taki büyük yangın 6'ncı gününde
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans