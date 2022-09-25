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Sürücüye yardım ederken kamyonetin çarptığı uzman çavuş, şehit oldu 

RİZE'de İyidere İlçe Jandarma Komutanlığı önünde arızalanan otomobil sürücüsüne yardım etmeye çalışırken, karşı yönden gelen kamyonetin çarptığı Jandarma Uzman Çavuş Osman Özsoy (30), kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı. Şehit Uzman Çavuş Özsoy'un cenazesi düzenlenecek törenin ardından memleketi Kayseri’ye gönderilecek. 

25 Eylül 2022 Pazar 12:30
Sürücüye yardım ederken kamyonetin çarptığı uzman çavuş, şehit oldu 

Kaza, önceki gün akşam saatlerinde İyidere Jandarma Komutanlığı önünde meydana geldi. Plakası bilinmeyen otomobil, yolda arızalanınca sürücüsü, jandarma görevlilerinden yardım istedi. Jandarma Uzman Çavuş Osman Özsoy, arızalanan otomobile, başka araçtan akü takviyesi yapmaya çalıştı. Bu sırada karşı yönden gelen Uğur C.,(28) yönetimindeki 53 ED 479 plakalı kamyonet, kontrolden çıkarak, onarılan otomobilin bulunduğu alana yöneldi. Kazada kamyonetin çarptığı Uzman Çavuş Osman Özsoy, ağır yaralandı. İhbarla çağrılan sağlık ekibinin kaza yerinde ilk müdahalede bulunduğu Özsoy, ambulansla kaldırıldığı Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alındı. Özsoy, doktorların tüm çabasına rağmen bugün sabah saatlerinde yaşamını yitirdi. 

Evli olan şehit Uzman Çavuş Özsoy'un cenazesi Rize’de düzenlenecek törenin ardından memleketi Kayseri’ye gönderilecek.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Jandarma Uzman ÇavuşOsman ÖzsoyKayserişehitRizeİyidereKaza
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