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Sütçüler'deki orman yangınında 6'ncı gün

Isparta'nın Sütçüler ilçesinde, yangının devam ettiği Çandır Yazılı Kanyon bölgesinde sağanak etkili olmaya başladı. Şiddetli yağmur, bölgede 6 gündür orman yangınını söndürme çalışmalarına katılanları sevindirdi.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
07 Ağustos 2021 Cumartesi 16:56
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Sütçüler'deki orman yangınında 6'ncı gün

Isparta Orman Bölge Müdür Yardımcısı Özlem Cevahirci, bölgede 2 noktada yangının devam ettiğini söyledi. Yazılı Kanyon ve güneyinde bulunan Yıldız Mahallesi bölgesinde süren yangının sarp ve dik yamaçlarda halen sürdüğünü, havadan 3 helikopter ile müdahale edildiğini belirten Cevahirci, "Sütçüler Çandır bölgesinde çıkan ve 6 gündür devam eden yangın söndürme çalışmaları aralıksız sürüyor. Yangını büyük ölçüde kontrol altına aldık ancak rüzgârın etkisi ve coğrafik koşullar nedeniyle bazı bölgelerde alevlerin yükseldiğini söylemek mümkün. Bugün Yazılı Kanyon ve Yıldız Mahallesi'nin tepe noktalarında 2 ayrı yerde yangın sürüyor. Şu anda 3 helikopter ile havadan müdahale devam ediyor. Saat 16.00’dan sonra Ukrayna'dan gelen gece görüşlü 3 helikopter ile çalışmalarımız aralıksız sürecek" dedi. 

Bölgede orman yangının başladığı günden itibaren söndürme çalışmalarına; itfaiye ekipleri, Orman Bölge Müdürlüğü personeli, sivil toplum kuruluşu üyeleri ve çok sayıda gönüllü katıldı. Askeri birliklerin de destek verdiği yangın söndürme çalışmaları, arazinin dik olması nedeniyle güçlükle sürdürülüyor. Ekipler, alevlerin Kızıllı köyünü aşarak, Serik bölgesine ulaşmaması için mücadele ederken, iş makineleriyle de alevlerin önüne set çekilmeye çalışılıyor.

BÖLGEDE SAĞANAK BAŞLADI

Isparta'nın Sütçüler ilçesinde, yangının devam ettiği Çandır Yazılı Kanyon bölgesinde sağanak etkili olmaya başladı. Şiddetli yağmur, bölgede 6 gündür orman yangınını söndürme çalışmalarına katılanları sevindirdi. Orman yangını, sarp ve dik yamaçlı alanlarda devam etmesi nedeniyle kontrol altına alınamıyordu. Bölgeye akşam saatlerinde ise Ukrayna'dan gece görüşlü 3 helikopterin getirilmesi bekleniyor.

DHA

Son Güncelleme: 07.08.2021 17:00
Anahtar Kelimeler:
IspartaSütçülerOrmanYangın
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