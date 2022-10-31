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Tarihe tanÄ±klÄ±k eden uÃ§aklar, EskiÅŸehir'deki mÃ¼zede sergileniyor

ESKÄ°ÅžEHÄ°R'de, Sivrihisar UluslararasÄ± Sportif HavacÄ±lÄ±k Merkezi'nin M.S.Ã–. Hava ve Uzay MÃ¼zesi'nde, tarihin tanÄ±ÄŸÄ± olan uÃ§aklar sergileniyor. MÃ¼zedeki 9 dalda Oscar Ã¶dÃ¼lÃ¼ alan 'Ä°ngiliz Hasta' filmindeki Tiger Moth, Vietnam'da isabet alan 'gazi'Â UH-1H helikopteri ile dÃ¼nyayÄ± dolaÅŸan en yaÅŸlÄ± uÃ§ak unvanÄ±yla bilinen, dÃ¼nya savaÅŸÄ±nda bombardÄ±man uÃ§aÄŸÄ± olarak kullanÄ±lan 1940 model Douglas DC-3 yolcu uÃ§aÄŸÄ±, havacÄ±lÄ±k gÃ¶sterilerinde de aktif uÃ§uÅŸlara katÄ±lÄ±yor.

31 Ekim 2022 Pazartesi 11:22
Tarihe tanÄ±klÄ±k eden uÃ§aklar, EskiÅŸehir'deki mÃ¼zede sergileniyor

Sivrihisar ilÃ§esi YeÅŸilkÃ¶y Mahallesi'nde, UluslararasÄ± Sportif HavacÄ±lÄ±k Merkezi Necati Artan Tesisleri'ndeki M.S.Ã–. Hava ve Uzay MÃ¼zesi, 2018 yÄ±lÄ±nda kuruldu. Ä°lk aÃ§Ä±ldÄ±ÄŸÄ±nda yaklaÅŸÄ±k 800 metrekarelik alanda oluÅŸturulan mÃ¼ze, envanterine kattÄ±ÄŸÄ± yeni ve Ã¶zel uÃ§aklarla 2 bin 500 metrekarelik kapalÄ± alana sahip 3 hangara dÃ¶nÃ¼ÅŸtÃ¼.

M.S.Ã–. Hava ve Uzay MÃ¼zesi MÃ¼dÃ¼rÃ¼ Didem IÅŸÄ±kalan, mÃ¼zedeki uÃ§aklarÄ±n sergilenmelerinin yanÄ± sÄ±ra her yÄ±l dÃ¼zenlenen Sivrihisar havacÄ±lÄ±k gÃ¶sterilerinde aktif olarak uÃ§uÅŸ yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi. MÃ¼ze envanterindeki uÃ§aklarÄ±n Ã¼nlÃ¼ filmlerin yanÄ± sÄ±ra Vietnam ve dÃ¼nya savaÅŸÄ± gibi olaylarda aktif olarak kullanÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve tarihe tanÄ±klÄ±k ettiklerini ifade eden IÅŸÄ±kalan, "UÃ§aklarÄ±mÄ±z tarihi deÄŸere sahip uÃ§aklar, aynÄ± zamanda da uÃ§an uÃ§aklar. 1939-1940 yÄ±llarÄ±nda hem 2'nci DÃ¼nya SavaÅŸÄ±â€™nda, hem de savaÅŸ eÄŸitiminde kullanÄ±lan uÃ§aklardÄ±r. O zamanÄ±n iÅŸ adamlarÄ±nÄ± iÅŸ jetleri olan uÃ§aklarÄ±mÄ±z da mevcut. UÃ§aklarÄ±mÄ±zÄ±n hepsi tarihe tanÄ±klÄ±k etmiÅŸtir. Ã–rneÄŸin mÃ¼zemizde 2 tane Boeing Stearman var. Bir tanesi 1940 yÄ±lÄ±nda imal edilmiÅŸ, diÄŸeri 1943 yÄ±lÄ±nda imal edilmiÅŸ. Bunlar 2'nci DÃ¼nya SavaÅŸÄ±'nÄ±n savaÅŸ pilotlarÄ±nÄ±n eÄŸitim uÃ§aklarÄ± olarak kullanÄ±lmÄ±ÅŸ. Pilotlar ilk eÄŸitimlerine bu uÃ§aklarla baÅŸlamÄ±ÅŸlar"Â dedi.

VÄ°ETNAM GAZÄ°SÄ° HELÄ°KOPTER, FÄ°LM YILDIZI TIGER MOTH

Didem IÅŸÄ±kalan, Vietnam savaÅŸÄ±nda aktif gÃ¶rev yapan UH-1H helikopterin de mÃ¼ze envanterinde olduÄŸunu sÃ¶yledi. Helikopterin Ã¶zelliklerini anlatan IÅŸÄ±kalan, "Vietnam savaÅŸÄ±nda, havada roketle vurulan helikopter mecburi iniÅŸ yaparken aÄŸÄ±r hasar almÄ±ÅŸ, fakat mÃ¼rettebat bu olaydan yara almadan kurtulmuÅŸ, UH-1H helikopterimiz var. Bizimki Vietnam gazisi. Vietnam savaÅŸÄ±na tanÄ±klÄ±k etmiÅŸ hatta savaÅŸta roketle vurulmuÅŸ. Pilot acil iniÅŸ yapmÄ±ÅŸ, mÃ¼rettebat ve pilotlardan hiÃ§ biri yara almamÄ±ÅŸ. Helikopter daha sonra toparlanmÄ±ÅŸ ve mÃ¼zemizde uÃ§ar durumdadÄ±r. Bunlardan baÅŸka 1950 model Cessna uÃ§aÄŸÄ±mÄ±z da var. Serisi Businessliner. O zamanki iÅŸ adamlarÄ±nÄ±n iÅŸ jetiymiÅŸ. 1942 yÄ±lÄ±nda imal edilmiÅŸ Tiger Moth, Ã§ift kanatlÄ±, tek motorlu aÃ§Ä±k kokpit tasarÄ±ma sahip. ZamanÄ±nda hem sivil hem de askeri amaÃ§la kullanÄ±lmÄ±ÅŸ. Ã‡ok da Ã¼nlÃ¼ bir uÃ§ak, bir film yÄ±ldÄ±zÄ±. 1996 yÄ±lÄ±nda Ã§evrilen 'Ä°ngiliz Hasta' filminde yer alan uÃ§ak. O zaman filme 9 dalda Oscar verilmiÅŸ. UÃ§aÄŸÄ±mÄ±z hala uÃ§ar vaziyette. MÃ¼zedeki pek Ã§ok uÃ§aÄŸÄ±mÄ±z, hem tarihe tanÄ±klÄ±k etmiÅŸler, hem de filmlerde oynamÄ±ÅŸtÄ±r. Gelenlerin Ã§ok ilgisini Ã§ekiyor, hatta ÅŸaÅŸÄ±rÄ±yorlar. '1996 yÄ±lÄ±nda bu film Ã§ekilmiÅŸti, biliyor muydunuz?' diye anlatÄ±yorum. 'Biliyoruz' diyorlar ama bu uÃ§aÄŸÄ±n gerÃ§ekten o uÃ§ak olduÄŸuna inanamÄ±yorlar"Â diye konuÅŸtu.

DÃœNYAYI DOLAÅžAN EN YAÅžLI UÃ‡AK: DOUGLAS DC-3

Douglas DC-3 yolcu uÃ§aÄŸÄ± ise mÃ¼zenin 'en yaÅŸlÄ±Â uÃ§aÄŸÄ±' olarak dikkat Ã§ekiyor. DÃ¼nyayÄ± dolaÅŸan en yaÅŸlÄ± uÃ§ak olarak bilinen uÃ§aÄŸÄ±n,Â hava gÃ¶sterilerinde kullanÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten IÅŸÄ±kalan, "1940 yÄ±lÄ±nda imal edilen DC-3, 2017 yÄ±lÄ±nda tam bir dÃ¼nya turu yaparak 'dÃ¼nyayÄ± dolaÅŸan en yaÅŸlÄ± uÃ§ak' unvanÄ±nÄ± aldÄ±. 2019 yÄ±lÄ±nda mÃ¼zemize uÃ§arak geldi ve iÃ§inde son yolcularÄ± vardÄ±. MÃ¼zemizde bulunan DC-3 uÃ§aÄŸÄ±mÄ±z da uÃ§ar durumdadÄ±r ama biz yolcu uÃ§aÄŸÄ± olarak kullanmadÄ±ÄŸÄ±mÄ±z iÃ§in meydanÄ±mÄ±zdaki etkinliklerimizde ve hava gÃ¶sterilerinde uÃ§uyor. UÃ§ak, 30 yolcu kapasitesine sahip. Biz daha rahat, daha konforlu olmasÄ± adÄ±na bunu 15'e dÃ¼ÅŸÃ¼rdÃ¼k. AynÄ± zamanda bu DC-3 uÃ§aÄŸÄ±mÄ±z 2'nci DÃ¼nya SavaÅŸÄ± zamanÄ±nda bombardÄ±man uÃ§aÄŸÄ± olarak kullanÄ±lan ilk ve tek DC-3 uÃ§aÄŸÄ±dÄ±r. Bize geldiÄŸinde, adÄ±nÄ± 'Turkish Deligt' (TÃ¼rk lokumu) olarak deÄŸiÅŸtirdik"Â dedi.

UÃ§aÄŸÄ±n dÃ¼nya turunda sÄ±rasÄ±nda 45 bin 400 kilometre katedip, 258 saat uÃ§uÅŸ, 147 kalkÄ±ÅŸ ve iniÅŸ yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ±, 27 Ã¼lke ve 62 ÅŸehre uÄŸradÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yleyenÂ IÅŸÄ±kalan, dÃ¼nya Ã§apÄ±nda hava gÃ¶sterilerinde yer alan uÃ§aÄŸÄ±n sinema filmi ve belgesellerde de rol aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶zlerine ekledi.

MÃ¼zede, ayrÄ±ca 1940 ve 1943 Boeing Stearman A75N1/PT-17, 1942 De Havilland DH.82 Tiger Moth, 1944 North American P-51D Mustang, 1950 Cessna 195A Businessliner, 1953 North American T-6G Texan, 1955 North American Aviation T-28 B Trojan, 1957 Antonov An-2 â€œAnnie / Annushka ve 1967 Bell UH-1H 'Huey'Â helikopter de yer alÄ±yor.

DHA

Anahtar Kelimeler:
EskiÅŸehirSivrihisarUluslararasÄ± Sportif HavacÄ±lÄ±k MerkeziUÃ§akSergi
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