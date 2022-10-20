Tarihi konaktaki 250 yÄ±llÄ±k su kuyusu gÃ¼n yÃ¼zÃ¼ne Ã§Ä±kÄ±yor

Akseki Belediyesi ile Antalya ValiliÄŸi'nin projesi kapsamÄ±nda restore edilen Zilalci KonaÄŸÄ±'nda, tarihi 250 yÄ±l Ã¶ncesine dayanan 150 metrekÃ¼plÃ¼k su kuyusu ortaya Ã§Ä±karÄ±ldÄ±. Antalya ValiliÄŸi KÃ¼ltÃ¼r VarlÄ±klarÄ± Birimi, AFAD, restorasyonu yapan firma gÃ¶revlileri ve Ä°l SaÄŸlÄ±k MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ ekipleri, su kuyusunun yapÄ±sal Ã¶zellikleriyle ilgili keÅŸif Ã§alÄ±ÅŸmasÄ± yaptÄ±.

AFAD ekiplerince gaz Ã¶lÃ§Ã¼mÃ¼ yapÄ±lmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan Antalya ValiliÄŸi KÃ¼ltÃ¼r VarlÄ±klarÄ± Birim Yetkilisi Cemil Karabayram, iÃ§inde 2,5 metrelik su bulunan kuyuya indi. Karabayram, duvardaki harÃ§ ile yapÄ± malzemelerini inceledi. DHA'ya konuÅŸan Karabayram, kuyu duvarÄ±nÄ±n bir bÃ¶lÃ¼mÃ¼nde 'Horosan harcÄ±' denilen harÃ§ malzemesinin kullanÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ±, diÄŸer kÄ±sÄ±mlarÄ±nÄ±n ise 1900'lÃ¼ yÄ±llarda yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± deÄŸerlendirilen betonla sÄ±vandÄ±ÄŸÄ±nÄ± kaydetti.

EN Ä°HTÄ°ÅžAMLI YAPILARDAN BÄ°RÄ°

Zilalci KonaÄŸÄ±'nÄ±n Antalya'nÄ±n en ihtiÅŸamlÄ± yapÄ±larÄ±ndan biri olduÄŸunu belirten Karabayram, ÅŸunlarÄ± sÃ¶yledi:

"Bu yapÄ±; bir postane binasÄ±, yardÄ±m merkezi. GeÃ§miÅŸte burada yaÅŸayan insanlarÄ±n iletiÅŸimini saÄŸlayan, ayrÄ±ca ismi gibi Zilalci ailesinin tÃ¼m deÄŸerlerini taÅŸÄ±yan bir yapÄ±. KonaÄŸÄ±mÄ±z, OsmanlÄ±'nÄ±n birÃ§ok dÃ¶neminden de izler taÅŸÄ±yor. 1800'lÃ¼ yÄ±llarÄ±n ortalarÄ±nda yapÄ±lmÄ±ÅŸ. YapÄ± belli dÃ¶nemlerde ekler alÄ±yor. Fakat bu dÃ¶nem ekleri kendisini muhafaza ediyor. DÃ¶nemsel olarak geleneksel tarihi mimari kÃ¼ltÃ¼rden hiÃ§bir deÄŸer kaybetmemiÅŸ bir yapÄ±."

Konakta 2019 yÄ±lÄ±nda restorasyon Ã§alÄ±ÅŸmasÄ± baÅŸlatÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± anlatan Karabayram, "Ä°lk kÄ±sÄ±m restorasyon Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±mÄ±z 2021 yÄ±lÄ±na kadar devam etti. Ä°lk Ã¶nce yapÄ±nÄ±n zemin, beden ve Ã§atÄ± kÄ±sÄ±mlarÄ±nda iyileÅŸtirme yapÄ±ldÄ±. KapÄ±, pencere ve doÄŸramalarÄ±nÄ±n, tedavi edici yÃ¶ntemle kurtarÄ±lmasÄ± planlanÄ±yor" diye konuÅŸtu.

'YAPI HÄ°Ã‡BÄ°R DÃ–NEM EKÄ°NÄ° KAYBETMEMÄ°Åž'

Tarihi konakta 250 yÄ±l Ã¶nce yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼len bir kuyu sistemi olduÄŸunu ifade eden Karabayram, "Bu kuyu sistemini incelememiz gerekiyordu. BaÅŸta AFAD olmak Ã¼zere tÃ¼m kamu kurum ve kuruluÅŸlarÄ±yla birlikte burada bir inceleme gerÃ§ekleÅŸtirdik. Kuyuda belli dÃ¶neme ait harÃ§ malzemelerini gÃ¶rdÃ¼k. Birincisi gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼mÃ¼z harÃ§ malzemesi Ã¼st kÄ±sÄ±mda 1800'lÃ¼ yÄ±llardan gelen Horasan harcÄ±ydÄ±. Ä°kinci olarak da 1900'lÃ¼ yÄ±llarÄ±n baÅŸÄ±nda bir betonarme harcÄ± yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± gÃ¶rdÃ¼k. Bu durum ÅŸunu gÃ¶steriyor; bu su sarnÄ±cÄ±nda yapÄ± hiÃ§bir dÃ¶nem ekini kaybetmemiÅŸ. SÄ±va marifeti ile Ã¼stÃ¼ kapatÄ±lmasÄ±na raÄŸmen 250 yÄ±l Ã¶ncesine dayanan bir harcÄ±n olduÄŸunu gÃ¶rÃ¼yoruz. Kuyunun Ã¼zerinde bir beton kÃ¼tle daha sonradan oluÅŸturulmuÅŸ. Beton kÃ¼tle olumsuz bir yÃ¼k oluÅŸturuyor. Bu bilgileri ilgili koruma kurullarÄ±na verdikten sonra kuyumuzla ilgili bir Ã§alÄ±ÅŸma yapacaÄŸÄ±z" dedi.

'BU SARNICI HALKIN SEYRÄ°NE AÃ‡ACAÄžIZ'

Karabayram, Antalya Vali Ersin YazÄ±cÄ±'nÄ±n yapÄ±ya Ã§ok Ã¶nem verdiÄŸini vurgulayarak, "Åžimdi burada 2'nci etap Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± kapsamÄ±nda yapÄ±, tÃ¼m dÃ¶nem ekleriyle sergilenecek. GÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼mÃ¼z sadece 150 metrekÃ¼p su alan bir kuyu olmasÄ± deÄŸil. Birinci amacÄ±mÄ±z; suyun orijinal akÄ±ÅŸÄ±nÄ± durdurmamak. Ä°kinci amacÄ±mÄ±z da yapÄ±ya 1900'lÃ¼ yÄ±llarda farklÄ± katkÄ± malzemelerinden gelen harÃ§ ve dokuyu uzaklaÅŸtÄ±rmak, sonradan eklenen beton kÃ¼tleyi alarak ÅŸeffaf bir Ã¶rtÃ¼ sistemiyle bu sarnÄ±cÄ± halkÄ±n seyrine aÃ§abilmek" ifadelerini kullandÄ±.

Karabayram, konakta yapÄ±lan Ã§alÄ±ÅŸmalara verdikleri destek nedeniyle DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± MevlÃ¼t Ã‡avuÅŸoÄŸlu ile Antalya Valisi Ersin YazÄ±cÄ±'ya da teÅŸekkÃ¼r etti.Â