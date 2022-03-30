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Tartıştığı kişi tarafından öldürüldü

ADIYAMAN'da Cengiz Yayla (37), sokakta yürürken tartıştığı kişi tarafından tüfekle vurularak öldürüldü.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
30 Mart 2022 Çarşamba 09:11
Tartıştığı kişi tarafından öldürüldü

Olay, gece geç saatlerde Yunus Emre Mahallesi'nde meydana geldi. Yaya olarak evine giden Cengiz Yayla ile yolda karşılaştığı kimliği belirsiz kişi arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında bu kişi, tüfekle Yayla'ya ateş etti. Tüfekten çıkan saçmaların isabet etttiği Cengiz Yayla kanlar içinde yere yığlıırken, şüpheli kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Yayla'nın yaşamını yitirdiği belirlendi. Cengiz Yayla'nın cansız bedeni, yapılan incelemenin ardından otopsi için morga kaldırıldı.

Polis, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
AdıyamanYunus Emre MahallesiCinayet
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