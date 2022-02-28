Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 11
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL Röportaj Magazin Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji TÜRKİYE SAĞLIK
BİST
1.952,40
ALTIN
864,34
DOLAR
14,09
STERLİN
18,94
EURO
15,82
Müfettiş Yardımcılığı Giriş Sınavı Duyurusu
Müfettiş Yardımcılığı Giriş Sınavı...
Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi 10 Araştırma Görevlisi alacak
Jandarma ve Sahil Güvenlik...
Montevideo Büyükelçiliğine Sözleşmeli Sekreter alınacak
Montevideo Büyükelçiliğine Sözleşmeli Sekreter...
Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi 16 Öğretim Üyesi alacak
Jandarma ve Sahil Güvenlik...

Tartıştığı sevgilisini sırtından bıçakladı 

BOLU'da, N.G. isimli kadın tartıştığı sevgilisi C.A.'yı sırtından bıçakladı. Yaralanan C.A. yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
28 Şubat 2022 Pazartesi 10:09
Tartıştığı sevgilisini sırtından bıçakladı 

Olay, saat 01.30 sıralarında Tabaklar Mahallesi İkizler Sokak'ta bulunan bir apartman dairesinde meydana geldi. N.G. ile sevgilisi C.A. arasında evde bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle birlikte N.G., mutfaktan aldığı bıçağı C.A.'nın sırtına sapladı. C.A., kanlar içinde yerde kaldı. N.G., durumu 112 Acil servise haber verdi. Ağır yaralanan C.A., olay yerine gelen sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı. Kadın ise polis tarafından gözaltına alındı. Polis ekipleri, evde inceleme yaptı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

DHA

Anahtar Kelimeler:
BoluTartışmaSevgiliYaralamaTabaklar Mahallesi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kamyon, tomruk yüklü kamyona çarptı: 1 ölü, 1 yaralı 
Kamyon, tomruk yüklü kamyona çarptı: 1 ölü, 1 yaralı 
Ukrayna'dan ayrılan Türkler, ana vatana ulaşmaya başladı
Ukrayna'dan ayrılan Türkler, ana vatana ulaşmaya başladı
Rusya Büyükelçiliği önünde protesto
Rusya Büyükelçiliği önünde protesto
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans