Tekirdağ'da 3 bin 687 litre sahte içki ele geçirildi

TEKİRDAĞ'ın Süleymanpaşa ve Ergene ilçelerinde, jandarmanın düzenlediği operasyonlarda, 3 bin 687 litre sahte içki ve yapımında kullanılan düzenekler ele geçirildi; 3 şüpheli de gözaltına alındı.



İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yaptığı çalışmada M.V.'nin, Süleymanpaşa ilçesine bağlı Karaevli Mahallesi'ndeki evinde sahte içki üretildiği belirlendi. Evdeki aramada ekipler, sahte 3 bin litre şarap, 10 litre rakı ve rakı kaynatma sistemi ele geçirdi. Ev sahibi M.V., gözaltına alındı.



Jandarma ekipleri, Ergene ilçesinde de sahte içki imal edildiği belirlenen adreste arama yaptı. Aramada 227 litre rakı, 450 litre şarap ve 2 damıtma düzeneği ele geçirildi, 2 şüpheli ise gözaltına alındı. Her iki ilçede ele geçirilen toplam 3 bin 678 litre sahte içkiyle ilgili gözaltına alınan 3 şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı