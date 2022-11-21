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Tekirdağ'da lodos; balıkçılar avlanamadı, gemiler demirlendi

21 Kasım 2022 Pazartesi 13:31
Tekirdağ'da lodos; balıkçılar avlanamadı, gemiler demirlendi

 TEKİRDAĞ'da lodos etkili olurken, avlanmak isteyen balıkçılar, limana dönerek teknelerini bağladı; yük gemileri ise açıkta demirlendi.



Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün Marmara Bölgesi için yaptığı kuvvetli fırtına uyarısının ardından bugün Tekirdağ'da lodos etkisini artırdı. Ava çıkan balıkçılar, Marmara Denizi'nde etkili olan lodos nedeniyle limana dönerek teknelerini bağladı. Uluslararası deniz ticareti yapılan birçok büyük yük gemisi, Tekirdağ açıklarına demirlenirken, lodosun dinmesi beklenmeye başlandı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
TekirdağLodosBalıkçılar
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