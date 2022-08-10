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Tekirdağ'da sağanak 

TEKİRDAĞ'da sağanak etkili oldu, bazı cadde ve sokaklar suyla kaplandı.

10 Ağustos 2022 Çarşamba 12:21
Tekirdağ'da sağanak 

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarısının ardından, sabah saatlerinde Tekirdağ'da gök gürültülü sağanak başladı. Yer yer etkisini artıran yağışa hazırlıksız yakalananlar, kapalı alanlara sığındı. Sağanakta bazı cadde ve sokaklar da suyla kaplandı. Sürücüler, caddelerde araçlarıyla ilerlemekte güçlük çekti.

Polis ekipleri, suyla kaplı yollarda önlem alıp, sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı. Esnaf Seyfi İşlek, olası su baskınına karşı önlem aldığını belirterek, "Tekirdağ'a uzun süredir böyle yağmur yağmadı. İnşallah afet olmaz. Herkesin önlemini alması lazım" dedi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Tekirdağ'da zaman zaman kuvvetli yağışın beklendiği belirtilerek, ani sel, su baskını, dolu ve kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısında bulunuldu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
TekirdağYağmurYağışSelSu
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