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Tekirdağ'dan deprem bölgesine trenle yardım malzemesi yüklü 18 konteyner gönderildi

Tekirdağ'da, "asrın felaketi" olarak nitelenen depremlerden etkilenen 10 ile yardım amacıyla toplanan malzemelerin bulunduğu 18 konteyner, trenle afet bölgesine gönderildi.

11 Şubat 2023 Cumartesi 17:19
Tekirdağ'dan deprem bölgesine trenle yardım malzemesi yüklü 18 konteyner gönderildi

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Büyükşehir Belediyesi, Sevinçler Un, Milli Eğitim Müdürlüğü ve ilçelerden gönderilen malzemeler, Asyaport, Medlog ve MSC firmalarından temin edilen konteynerlere yüklendi.
Vali Aziz Yıldırım, Süleymanpaşa Tren Garı'nda trenin uğurlanmasının ardından yaptığı konuşmada, güzel bir hizmete vesile oldukları için firma yetkililerine teşekkür etti.
Herkesin bu süreçte birlik beraberlik içinde mücadele ettiğini aktaran Yıldırım, şunları kaydetti:
"Çok miktarda tırla taşıyabileceğimiz malzemeyi, sağ olsunlar kendi trenleriyle herhangi bir ücret talep etmeksizin taşıyacaklar. Bu ne kadar alicenap, birlikte ortak çalışmaya meyilli olduklarını gösteriyor. Aynı zamanda deprem bölgesindeki insanların acılarının dindirilmesinde ne kadar çok gayretli olduklarını gösteriyor. Bu yaptıkları çok büyük bir iş, çok büyük bir yardım."

AA

Anahtar Kelimeler:
KahramanmaraşDepremTekirdağKonteyner
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