Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 25
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL Röportaj Magazin Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji TÜRKİYE SAĞLIK
BİST
2.430,55
ALTIN
905,75
DOLAR
14,86
STERLİN
18,70
EURO
15,67
Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
Ankara Müzik ve Güzel...
Boğaziçi Üniversitesi Araştırma Görevlisi alacak
Boğaziçi Üniversitesi Araştırma Görevlisi...
İstanbul Ticaret Üniversitesi 8 öğretim görevlisi alacak
İstanbul Ticaret Üniversitesi 8...
İstanbul Bilgi Üniversitesi 15 Öğretim Üyesi alıyor
İstanbul Bilgi Üniversitesi 15...

TEM'in Kocaeli geçişi rahat 

BAYRAM tatili için araçlarıyla yola çıkanlar, TEM yolunun Kocaeli geçişinde akıcı yoğunluk oluştururken, ulaşım aksamadı. 

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
30 Nisan 2022 Cumartesi 10:24
TEM'in Kocaeli geçişi rahat 

Ramazan Bayramı’nı memleketlerinde ve tatil bölgelerinde geçirmek isteyenler, dün akşam saatlerinden itibaren yola çıktı. TEM yolu Kocaeli geçişinin Ankara yönünde akıcı yoğunluk oluştu. TEM yolu geçişinin Derince ile İzmit arasındaki yoğunluk nedeniyle ulaşım yavaşlasa da aksama olmadı. Bayram tatili nedeniyle trafik ekipleri ise denetimlerini artırdı. Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Müdürlüğü yetkilileri, zaman zaman yağmur yağdığını belirterek, olası kazalara karşı sürücülere yakın takip ve aşırı hızdan kaçınmaları uyarısında bulundu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
TEM OtoyoluTrafikBayramTatil
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
MSB: Fırat Kalkanı bölgesinde 7 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
MSB: Fırat Kalkanı bölgesinde 7 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
Trabzon'da 'silahla kutlama' karşıtı seferberlik
Trabzon'da 'silahla kutlama' karşıtı seferberlik
Tartıştığı eşi ve oğlunu öldürmüştü; cesedi bulundu
Tartıştığı eşi ve oğlunu öldürmüştü; cesedi bulundu
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans