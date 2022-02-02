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Terastan düşen Beydun öldü

KOCAELİ'nin Darıca ilçesinde, 3 katlı binanın terasından düşen Beydun E. (15), yaşamını yitirdi. Pazardan dönen baba, beton zeminde kanlar içerisinde yatan kişinin kızı olduğunu görünce fenalık geçirdi.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
02 Şubat 2022 Çarşamba 09:47
Terastan düşen Beydun öldü

Olay, akşam saatlerinde Darıca Nenehatun Mahallesi Azem Sokak’ta meydana geldi. Yaklaşık 1 ay önce babası ve ablasıyla birlikte Mersin’den Darıca’ya taşınan Beydun E., henüz bilinmeyen nedenle 3 katlı binanın terasından düştü. Bu sırada semt pazarından dönen baba, evlerinin önündeki kalabalığa yaklaştığında beton zemin üzerinde kanlar içerisinde yatan kişinin kızı olduğunu fark etti. Olay yerinde fenalık geçiren babayı çevredekiler sakinleştirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerince Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan Beydun E., doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Polis olay yerinde incelemede bulunurken, talihsiz çocuğun cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

DHA

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KocaeliDarıcaTerasDüşmeVefatTerastan Düşen Beydun öldü
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