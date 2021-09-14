Terör şüphelisi MİT, jandarma, emniyet iş birliği ile yakalandı

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri ve MİT'in iş birliğiyle gerçekleştirilen çalışmada, hakkında 'Devletin birliğini, ülke bütünlüğünü bozma ve silahlı terör örgütüne üye olma' suçlarından yakalama kararı bulunan N.A.'nın saklandığı ev tespit edildi. Sabah saatlerinde İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Şube Müdürlüğü ve Jandarma Özel Harekat Tabur Komutanlığı ekiplerince düzenlenen operasyonda N.A., yakalanarak gözaltına alındı. Evde yapılan aramada suç unsuru oluşturan delillere el konuldu. N.A.'nin emniyetteki işlemleri devam ediyor.