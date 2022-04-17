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TİGEM tesisinde kuzular anneleriyle buluştu

ANKARA'da Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) Polatlı Tarım İşletmesi Müdürlüğü Koyunculuk Tesisi'nde yetiştirilen koyun ve kuzuların buluşma anı, renkli görüntülere sahne oldu.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
17 Nisan 2022 Pazar 12:15
TİGEM tesisinde kuzular anneleriyle buluştu

TİGEM Polatlı Tarım İşletmesi Müdürlüğü Koyunculuk Tesisi'ndeki 'Anadolu Merinosu' ve 'Polatlı' ırkı koyunlar şubat-mart aylarında doğum yaptı. 13 bin baş kuzunun doğumunun yaşandığı tesiste, 4 farklı ağıldaki kuzular ile koyunlar bir süre ayrı tutuluyor. Kuzular, günde iki kez anneleri ile bir araya getirilip, süt emmeleri sağlanıyor. Konuldukları ağılların kapısının açılmasıyla koşarak sürünün arasına karışan binlerce kuzu, annelerini koku ve seslerinden seçiyor. Her kuzu takip ettiği koku ve sesinden annesine ulaşarak süt emip karınlarını doyuruyor. Kuzuların, binlerce koyun arasından annelerini bulma anları renkli görüntüler oluşturuyor. 

'NE KADAR KALABALIK OLURSA OLSUN ANNLERİNİ BULUYORLAR'

TİGEM Polatlı Tarım İşletmesi Müdürlüğü'nde hayvancılık şefi olarak görev yapan Yasin Solak, 4 farklı bölgede koyunculuk faaliyetleri yürüttüklerini belirterek, "İşletmemizde ana ırk olarak 'Anadolu Merinosu' ırkı ve işletmemizde tescili yapılan 'Polatlı' ırkı ile çalışmaktayız. Her iki ırk da bu bölgedeki yetiştiriciden yoğun talep görmekte. Bu yıl yaklaşık 13 bin baş kuzu doğumu gerçekleşti. İşletmemizde toplam 19 bin baş ana koyun varlığı, bununla beraber toplamda 30 bin baş küçükbaş ile hayvancılık faaliyetlerimizi devam ediyoruz. Genellikle bizim işletmemizde kuzu doğumları şubat, mart aylarında gerçekleşiyor. Kuzuların doğumu da baharın müjdecisi olarak değerlendiriliyor. Koyunlar doğası gereği kuzularını koku ve seslerinden tanıyor. Ne kadar kalabalık gruplar olursa olsun, beslenme zamanında karıştırdığımızda kuzular annelerini rahatlıkla buluyor" dedi. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
TİGEMKoyunKuzu
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