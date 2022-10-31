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TIR, yol kenarÄ±ndaki kamyona Ã§arptÄ±: 1 Ã¶lÃ¼, 2 yaralÄ±

SAKARYA'nÄ±n Geyve ilÃ§esinde TIR'Ä±n, arÄ±za yaptÄ±ÄŸÄ± iÃ§in sÃ¼rÃ¼cÃ¼sÃ¼nÃ¼n yol kenarÄ±na park ettiÄŸi kamyona arkadan Ã§arptÄ±ÄŸÄ± kazada 1 kiÅŸi Ã¶ldÃ¼, 2 kiÅŸi yaralandÄ±.

31 Ekim 2022 Pazartesi 10:16
TIR, yol kenarÄ±ndaki kamyona Ã§arptÄ±: 1 Ã¶lÃ¼, 2 yaralÄ±

Kaza, gece saatlerinde, D-650 karayolu Geyve ilÃ§esi BaÄŸlarbaÅŸÄ± mevkisinde meydana geldi. AdapazarÄ± yÃ¶nÃ¼ne giden Erdal M. yÃ¶netimindeki 03 FZ 147 plakalÄ± TIR, arÄ±za yapÄ±nca Y.E.Åž.â€™nin yol kenarÄ±na park ettiÄŸi 54 LS 084 plakalÄ± kamyona arkadan Ã§arpÄ±p, karÅŸÄ± ÅŸeride devrildi. Kazada, TIR'da bulunan Ramazan Koyun yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdi, Volkan CoÅŸar ile Erdal M. yaralandÄ±. Ä°hbar Ã¼zerine kaza yerine polis, saÄŸlÄ±k ve itfaiye ekipleri sevk edildi. YaralÄ±lardan Volkan CoÅŸar hastaneye kaldÄ±rÄ±lÄ±rken, saÄŸlÄ±k ekibi, durumu hafif olan TIR ÅŸofÃ¶rÃ¼ne kaza yerinde mÃ¼dahale etti.

Kaza nedeniyle ulaÅŸÄ±ma kapanan kara yolu, TIRâ€™Ä±n yoldan kaldÄ±rÄ±lmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan bir sÃ¼re sonra yeniden aÃ§Ä±ldÄ±.

Kazayla ilgili soruÅŸturma baÅŸlatÄ±ldÄ±.

DHA

Anahtar Kelimeler:
SakaryaGeyveTÄ±rKamyonKazaTrafik KazasÄ±
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