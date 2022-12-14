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Tire'de sel can aldı: 1 ölü

İZMİR'in Tire ilçesinde yağış sonrası oluşan sel sularına kapılan Hamide Koca (95), hayatını kaybetti.

14 Aralık 2022 Çarşamba 01:27
Tire'de sel can aldı: 1 ölü

Tire ilçesinde gün boyu etkili olan dolu ve sağanak, Armutlu Mahallesi'nde sele dönüştü. Mahallede oturan Hamide Koca, derelerin taşmasıyla oluşan sel sularına kapılarak sürüklendi. Koca'nın sel sularına kapıldığı gören mahalle sakinleri bir yandan jandarma ve sağlık ekiplerine haber verirken, diğer yandan Koca'yı arama çalışmalarına başlandı. Sel sularıyla metrelerce sürüklenen Koca, mahalle girişinde bayçık içerisinde bulundu. Bölgeye gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Koca'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
IzmirTireYağmurYağışSelHamide Koca
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