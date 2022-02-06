Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 5
açık
Gazete Sayfaları GÜNCEL Röportaj Magazin Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji TÜRKİYE SAĞLIK
BİST
1,943.81
ALTIN
788.83
DOLAR
13.57
STERLİN
18.37
EURO
15.55
Sabancı Üniversitesi Araştırma Görevlisi alacak
Sabancı Üniversitesi Araştırma Görevlisi...
Ufuk Üniversitesi 10 Öğretim Üyesi alıyor
Ufuk Üniversitesi 10 Öğretim...
İstanbul Medipol Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
İstanbul Medipol Üniversitesi Öğretim...
Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi 40 Sözleşmeli Personel alıyor
Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi...

TIR’ın taşıdığı otomobilin bagajından 5 kilo uyuşturucu çıktı

ADANA'da, polisin durdurduğu TIR'da taşınan otomobilde narkotik köpeği 'Hulk' ile yapılan aramada, bagaj kısmında 5 kilo 244 gram skunk ele geçirildi.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
06 Şubat 2022 Pazar 10:05
TIR’ın taşıdığı otomobilin bagajından 5 kilo uyuşturucu çıktı

İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Tarsus-Gaziantep-Adana Otoyolu'ndaki İncirlik park alanında şüphe üzerine, otomobil taşınan TIR'ı durdurdu. Ekipler, TIR'da ve taşınan otomobilde narkotik köpeği 'Hulk' ile arama yaptı. Otomobilin bagajına gizlenen, 22 paket halinde 5 kilo 244 gram skunk maddesi ele geçirildi. Gözaltına alınan TIR sürücüsü Adem T.'nin, emniyetteki ifadesinde, uyuşturucu maddenin kendisine ait olmadığını öne sürdüğü belirtildi. Adliyeye sevk edilen Adem T., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
AdanaTırOtomobilPolisUyuşturucuNarkotikOperasyon
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ankara'da kafede silahlı kavga: 1'i ağır, 2 yaralı
Ankara'da kafede silahlı kavga: 1'i ağır, 2 yaralı
Otomobille kamyonet çarpıştı: Baba öldü, oğlu yaralandı
Otomobille kamyonet çarpıştı: Baba öldü, oğlu yaralandı
Van'da 308 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı
Van'da 308 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans